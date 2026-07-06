Fruktmedarbetare 80 % - Linköping
Företagsväxter I Knivsta AB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-07-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Företagsväxter I Knivsta AB i Linköping
, Örebro
, Knivsta
, Göteborg
, Burlöv
eller i hela Sverige
Vi söker medarbetare på heltid, till vårt team i Linköping med omgående startdatum.
Arbetet innebär både produktion och distribution av frukt korgar.
Företagsväxter AB började sin verksamhet 1990 och har sedan starten fokuserat på sin affärsidé att sälja och leverera fruktkorgar, levande gröna växter och kärl av högsta kvalitet. Vi har två huvudinriktningar, en avdelning för växtinredning med växtservice och en fruktavdelning för leveranser av frukt och presentkorgar. Våra kunder är uteslutande företag.
Vår service och våra produkter ska uppfattas som den mest professionella och bästa inom vår bransch, vi ska leva upp till vår slogan "gör livet grönare" och leverera växtkraft och vitaminer till näringslivet.
Vi ska alltid anses som en långsiktig leverantör av våra tjänster och produkter.
Företagsväxter är ett privatägt bolag med samma ägare sedan starten. Vi är ca 95 anställda och har en omsättning på ca 135 Mkr. Vi är verksamma i hela Sverige där huvudkontoret är placerat i Knivsta, norr om Stockholm. Våra regionkontor finns i Malmö, Göteborg, Linköping, Örebro, Sundsvall och Umeå.
Som person är du ansvarstagande, ordningsam och stresstålig. Du har god social kompetens samt behärskar svenska i tal och skrift på ett bra sätt då arbetet innebär att kunna läsa instruktioner.
En stor del av arbetet sker ute på fältet hos våra kunder. Vi ser därför att du har ett stort engagemang och god känsla för att ge bra service samt uppträda korrekt. Om du tidigare arbetat med bud, är detta en merit. Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande vilket kräver god allmänkondition. En förutsättning för att lyckas är även god körvana med stor bil.
Truck kort är meriterande.
Helgarbete förekommer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: frank.laturnus@foretagsvaxter.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukt Linköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Företagsväxter I Knivsta AB
(org.nr 556255-4401)
Idögatan 55, Linköping (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Frank Laturnus frank.laturnus@foretagsvaxter.com Jobbnummer
9994275