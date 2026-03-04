Frukt & Grönt-ansvarig till Hemköp Karlstad
2026-03-04
Frukt & Grönt-ansvarig till Hemköp Karlstad
Vill du arbeta med kvalitet, färskvaror och kundupplevelse i fokus?
Om tjänsten

Som ansvarig för Frukt & Grönt har du en nyckelroll i butiken. Du driver avdelningen med fullt ansvar för:
Som ansvarig för Frukt & Grönt har du en nyckelroll i butiken. Du driver avdelningen med fullt ansvar för:
Beställningar och varuplock
Kampanjhantering och säljdrivande exponeringar
Kvalitetssäkring och svinnhantering
Försäljning och budget
Arbetsledning och planering inom avdelningen
Kundkontakt - du är närvarande på golvet och säkerställer att avdelningen alltid håller högsta standard
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet från frukt & grönt, gärna som ansvarig eller teamledare
Är strukturerad, självgående och har ett öga för färskvaror och sälj
Gillar att ta ansvar och trivs i en roll där du både planerar och arbetar praktiskt
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Har god fysisk förmåga - jobbet kräver en hel del lyft
Meriterande:
Erfarenhet av beställningssystem och butikssystem
Tidigare arbete inom dagligvaruhandel
BLU, FLU, LU, HLU, HUA eller motsvarande utbildningOm tjänsten
Tjänsten är en heltidstjänst med arbetstider främst förlagda till vardagar med tidiga morgnar men även kväll och helg kan förekomma
Provanställning tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Lön enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Skicka CV och ett kort personligt brev till jesper.haag@hemkop.se
Märk mejlet med: Frukt & Grönt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta handlare Jesper Haag, jesper.haag@hemkop.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Märk mailet med Frukt & grönt ansökan
E-post: jesper.haag@hemkop.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haags förvaltning AB
(org.nr 559380-0310)
652 25 KARLSTAD Arbetsplats
Hemköp Karlstad Jobbnummer
9778122