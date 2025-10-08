Frukostvärdinna med till mysigt hotell!
2025-10-08
Är du någon som värderar ordning och reda? Som gillar att ge service av hög kvalité och att utveckla din arbetsplats till det bättre?
Nu söker vi dig som vill arbeta på Vänerport Lakefront som frukostvärdinna. Du kommer vara första ansiketet våra gäster ser på morgonen och se till att deras upplevelse av vår frukost är något extra speciellt!
Vi söker dig som är trevlig, positiv och glad, som ser lösningar istället för problem. Du kommer arbeta självständigt mycket så måste vara en person som kan leda dig skälv och ta ansvar för ditt arbete.
Arbetsuppgifter inkluderar: förberedelse av mat, servering av mat, diskning, städning av lokaler och kök, och gästservice.
Du kommer arbeta med ett tryggt och bra arbetsteam som har lång erfarenhet, och kan stödja dig vid behov. Vi gillar att se saker positivt och utmana oss själva.
Vi söker dig som vill växa med oss, utvecklas och lära, som gillar att ha en eget område du har ansvar för. Därför har vi inget krav på tidigare arbetslivserfarenhet utan det viktigaste är du själv - en härlig och glad person som kan ge våra gäster en bra morgon såväl vardag som helg.
Tjänsten är hög deltid, förlagd på morgonen med start 5.30 och du arbetar både vardagar och helger.
Skicka CV och personligt brev till jobb@hotelvanerport.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: jobb@hotelvanerport.se
