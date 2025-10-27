Frukostvärd/Värdinna extrajobb i centrala Stockholm

Social attitude AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-27


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Social attitude AB i Stockholm, Södertälje, Västerås, Gävle, Örebro eller i hela Sverige

Vi söker en serviceinriktad och morgonpigg frukostvärd/värdinna som vill arbeta extra på vår uppdragsgivares hotell i hjärtat av Stockholm.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Dina arbetsuppgifter
Förbereda och fylla på frukostbuffén
Välkomna gäster och ge förstklassig service
Hålla rent och fräscht i matsalen

Vi söker dig som:
Har ett glatt och professionellt bemötande
Trivs i ett högt tempo och gillar tidiga morgnar
Talar Svenska eller Engelska

Vi erbjuder:
Extraarbete på morgnar och helger
Centralt läge med goda kommunikationer
Ett trevligt team och en varm arbetsmiljö

Ansök redan idag! Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Social attitude AB (org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/

Arbetsplats
Jobbhuset

Jobbnummer
9576097

Prenumerera på jobb från Social attitude AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Social attitude AB: