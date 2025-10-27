Frukostvärd/Värdinna extrajobb i centrala Stockholm
2025-10-27
Vi söker en serviceinriktad och morgonpigg frukostvärd/värdinna som vill arbeta extra på vår uppdragsgivares hotell i hjärtat av Stockholm.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Förbereda och fylla på frukostbuffén
Välkomna gäster och ge förstklassig service
Hålla rent och fräscht i matsalen
Vi söker dig som:
Har ett glatt och professionellt bemötande
Trivs i ett högt tempo och gillar tidiga morgnar
Talar Svenska eller Engelska
Vi erbjuder:
Extraarbete på morgnar och helger
Centralt läge med goda kommunikationer
Ett trevligt team och en varm arbetsmiljö
Ansök redan idag! Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9576097