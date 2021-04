Frukostvärd varannan helg - Elite Hotels Of Sweden AB - Restaurangbiträdesjobb i Umeå

Prenumerera på nya jobb hos Elite Hotels Of Sweden AB

Elite Hotels Of Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Umeå2021-04-06Har du förmågan och viljan att göra någon annans dag?I så fall kan du bli en av dem som får det stora ansvaret att skapa den bästa starten på dagen för alla våra gäster!Vi söker en frukostmedarbetare till vårt fin hotell Mimer och vi vill arbeta med dig som tycker om att göra fint för andra, som är social och kan överföra känslan av en god morgon och naturligtvis som har världens bästa morgonhumör.Vad innebär jobbet?Frukosten är en stor och viktig del i hela hotellupplevelsen och vi serverar idag en frukostupplevelse som är populär både bland våra hotellgäster och hos Umeåborna.Nu vill vi hitta ytterligare en till kollega som vill vara en del i det team som tillsammans gör den upplevelsen till något alldeles extra. Vi söker dig som gärna har erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare. Som frukostmedarbetare är du ansvarig för att frukosten håller den kvalité som vi lovar våra gäster, du ansvarar för att vi håller en hög och jämn nivå.Du ansvarar vidare för att buffén alltid ser tilltalande och fräsch ut och med detta kommer naturligt ett hygienansvar och inte minst ett logistikansvar. Utöver maten är miljön och känslan i frukostmatsalen viktig för våra gäster, vi vet att en lugn och harmonisk start på dagen uppskattas och det är ett av dina största ansvar.Vem är du?Du är social, omhändertagande och tycker om att göra fint för andra. Som person är du ansvarstagande, engagerad och positiv. Du är proaktiv och är duktigt på att jobba med och efter rutiner och checklistor. Nyckeln till en god upplevelse för gästen är vår förberedelse och ordning i arbetet. Hos oss är tempot stundtals högt så vi ser att du är van att ha "många bollar i luften" utan att för den skull minska på kvalitet eller ditt goda humör. Du har en god förmåga att kunna prioritera även under stressiga arbetsförhållanden.Du är trygg med att arbeta själv men gillar också att arbeta tillsammans med kollegor och är duktig på att samarbeta och kommunicera. Du har alltid ett leende på läpparna och ser varje utmaning som en möjlighet att överträffa förväntningarna.Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är en förutsättning för den här rollen.Praktikaliteter:Arbetstider: Tidig morgonOmfattning: 15%, utöver detta kan det bli aktuellt med sommarjobb på högre sysselesättningsgradStart: OmgåendeLön: Enl. kollektivavtalFör frågor om tjänsten kontakta: Laurent Lathière, 070-3830014Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan!Vi ser framemot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-06Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-20Elite Hotels Of Sweden AB5672772