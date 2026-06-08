Frukostvärd
KusinKreativ AB / Restaurangbiträdesjobb / Mörbylånga Visa alla restaurangbiträdesjobb i Mörbylånga
2026-06-08
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Bo Pensionat i Vickleby söker två personer mellan 1juli - 20 augusti ev. förlängning.
Ett pensionat med frukost, mat och rum!
Bo Pensionat har 22 rum med uppskattningsvis 30-36 bäddar.
Du gillar gästkontakt och mycket att göra.
Tjänsten innehåller både gästkontakt och städning av rum och matsalar.
Man arbetar parvis. Varierat schema.
Svenska i språk är nödvändigt samt tillgång till bostad.
Avtalsenlig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Endast mail
E-post: info@kusinkreativ.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KusinKreativ AB
(org.nr 556675-6762)
Bo Pensionat Vickleby (visa karta
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386 93 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Bo Pensionat i Vickleby / Kusinkreativ AB Kontakt
Ägare
Klaus Kernchen info@kusinkreativ.com 048536001 Jobbnummer
9951464