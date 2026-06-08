Frukostvärd

KusinKreativ AB / Restaurangbiträdesjobb / Mörbylånga
2026-06-08


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Bo Pensionat i Vickleby söker två personer mellan 1juli - 20 augusti ev. förlängning.
Ett pensionat med frukost, mat och rum!
Bo Pensionat har 22 rum med uppskattningsvis 30-36 bäddar.
Du gillar gästkontakt och mycket att göra.
Tjänsten innehåller både gästkontakt och städning av rum och matsalar.
Man arbetar parvis. Varierat schema.
Svenska i språk är nödvändigt samt tillgång till bostad.
Avtalsenlig lön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Endast mail
E-post: info@kusinkreativ.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärd".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
KusinKreativ AB (org.nr 556675-6762)
Bo Pensionat Vickleby (visa karta)
386 93  FÄRJESTADEN

Arbetsplats
Bo Pensionat i Vickleby / Kusinkreativ AB

Kontakt
Ägare
Klaus Kernchen
info@kusinkreativ.com
048536001

Jobbnummer
9951464

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