Frukostvärd 75%
Arctic Luleå Hotel AB / Receptionistjobb / Luleå Visa alla receptionistjobb i Luleå
2026-07-01
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Frukostvärd 75 % till Comfort Hotel Arctic
Vill du vara den som ger våra gäster den bästa starten på dagen?
På Comfort Hotel Arctic söker vi nu en engagerad och serviceinriktad frukostvärd på cirka 75 % som vill bli en del av vårt team. Hos oss är frukosten mer än bara dagens första måltid – den är en viktig del av gästupplevelsen.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som frukostvärd ansvarar du för att skapa en välkomnande och trivsam miljö i vår frukostservering. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Förberedelse och uppdukning av frukostbuffé
Påfyllning och presentation av mat och dryck
Gästservice och värdskap
Disk och städning av frukostytor
Egenkontroller och efterlevnad av hygienrutiner
Samarbete med övriga avdelningar på hotellet
Arbetstiden är främst förlagd till tidiga morgnar samt helger enligt schema.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för service och människor
Är morgonpigg och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Har en positiv attityd och ett varmt bemötande
Är ansvarstagande, noggrann och självgående
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en god arbetsmiljö
Är flexibel och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Har känsla för ordning, renlighet och kvalitet
Talar svenska och/eller engelska
Tidigare erfarenhet från hotell, restaurang, café eller serviceyrken är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En tjänst på cirka 75 %
Start omgående
Kollektivavtal och schyssta anställningsvillkor
En trygg arbetsplats med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom hotellbranschen
En arbetsmiljö där service, glädje och laganda står i fokus
Arbetet är förlagt under veckodagar samt helgerSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till elin.hedman@strawberry.se
Du måste vara tillgänglig inom två veckor för upplärning.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. .
Välkommen till Comfort Hotel Arctic – där vi tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för våra gäster, varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: elin.hedman@strawberry.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arctic Luleå Hotel AB
(org.nr 556248-1225)
Sandviksgatan 82 (visa karta
)
972 34 LULEÅ Kontakt
Hotellchef
Elin Hedman elin.hedman@strawberry.se Jobbnummer
9988078