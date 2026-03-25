Frukostvärd 25% - Home Hotel Smedjan
Strawberry Services AB / Restaurangbiträdesjobb / Sandviken Visa alla restaurangbiträdesjobb i Sandviken
2026-03-25
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strawberry Services AB i Sandviken
, Västerås
, Stockholm
, Nacka
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: Att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en frukostvärd till Home Hotel Smedjan i Sandviken.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Förbereda och ta hand om vår fantastiska frukostbuffe
Tillsammans med teamet hjälper du till med inköp och inventering
Bakar till vår fika som vi serverar varje dag och ingår i Home konceptet
Förbereda samt tillaga luncher till våra konferensgäster
Arbetspassen är främst schemalagda morgnar, helger och ibland även kvällar vid behov
Vi hjälper varandra och det innebär att vi hälsar på våra gäster, plockar disk, serverar kaffe och tar hand om disken
Du rapporterar till F&B Manager
Om dig:
Du är flexibel och pålitlig, med passion för att skapa fantastiska upplevelser för våra gäster
Har förmåga att förvandla utmaningar till möjligheter, hantera flera uppgifter samtidigt och hålla hög standard även under press
Du älskar att baka då fika är en del av vårt koncept
Är en stark problemlösare med ett proaktivt arbetssätt
Bra på kommunikation och uppmärksam på detaljer
Bekväm med att hantera flera uppgifter samtidigt och att fatta självständiga beslut
Du är en lagspelare och ser köket som en enhet i en större kontext - här hjäler alla varandra.
Du har mycket energi, mod och begeistring
Detta är en tjänst på 25%, ca 10 timmar i veckan med tillträde enligt överenskommelse.
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö. Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
Fyra gratis hotellnätter per år
Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Friskvårdsbidrag
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel Sandviken oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sofi.knief@strawberry.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
811 39 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandviken Kontakt
HR Manager
Sofi Knief sofi.knief@strawberry.se +46736566825 Jobbnummer
9818450