Frukostservis 50%
Hotellet vid Lilla Apelviken AB / Servitörsjobb / Varberg Visa alla servitörsjobb i Varberg
2026-06-10
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Restaurang Severins på Varbergs Kusthotell söker två nya medarbetare till frukostservisen. Hos oss är frukosten en viktig del av gästupplevelsen och varje morgon arbetar vi tillsammans för att skapa en välkomnande och trivsam start på dagen. I rollen möter du våra hotellgäster, hjälper till att hålla restaurangen inbjudande och ser till att frukostserveringen flyter på. Arbetet är varierat och innebär allt från att välkomna gäster, servera frukosträtter och hålla restaurangen i ordning under morgonens gång.
Om dig
Du tycker om att ge god service och har lätt för att skapa kontakt med människor. Du är morgonpigg, positiv och trivs med att arbeta när dagen precis har börjat för våra gäster. Vi tror att du har erfarenhet av servicearbete och känner dig bekväm i mötet med gäster. Du är hjälpsam, ser vad som behöver göras och tycker om att vara en del av ett team där alla bidrar till att skapa en bra upplevelse.
Fakta
Omfattning: 50%, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Start: Omgående
Arbetstid: Cirka 5 dagar i veckan med kortare arbetspass, varannan helg
Lön: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-06-10Kontaktuppgifter för detta jobb
Oskar Samuelsson, food & wine director, oskar.samuelsson@varbergskusthotell.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotellet vid Lilla Apelviken AB
(org.nr 559495-3670), https://varbergskusthotell.se/om-oss-varbergs-kusthotell/jobba-hos-oss/
Nils Kreugers Väg 5 (visa karta
)
432 53 VARBERG Jobbnummer
9957237