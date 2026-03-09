Frukostservering och städning på Hotell Nova i Karlstad
Denola AB - Hotell Nova / Restaurangbiträdesjobb / Karlstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Karlstad
Hotell Nova är ett nyrenoverat och familjärt hotell med 38 rum.
Vi söker dig som är serviceorienterad, positiv, flexibel och trivs i en miljö med variation i arbetsuppgifter. Viktiga egenskaper för tjänsten är att du har lätt för att samarbeta, du är lösningsorienterad, noggrann, ordningsam och har ett öga för detaljer.
Tjänsten är en kombination av frukostservering och hotellstädning med tillhörande arbetsuppgifter. Det är viktigt att du har möjlighet att ta dig hotellet även tidiga morgnar samt helger.
Det är meriterande om du har tidigare vana från frukostförberedning, frukostservering samt hotellstädning.
Har du frågor, är du välkommen att kontakta oss via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: admin@hotellnova.se Arbetsgivare Denola AB
653 45 KARLSTAD Arbetsplats
Denola AB - Hotell Nova Jobbnummer
