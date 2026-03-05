Frukostmedarbetare
2026-03-05
Frukostmedarbetare till fjällvärldens mest morgonpigga team
Storhogna Högfjällshotell & Spa - Vemdalen
Är du morgonmänniska, älskar service och längtar efter att jobba nära naturen? Då är det här tjänsten för dig! Som frukostmedarbetare på Storhogna Högfjällshotell & Spa är du den som sätter tonen för gästens dag - med leende, struktur och känsla för detaljer.
Jobba där andra har semester
Hos oss på Storhogna får du inte bara ett meningsfullt jobb, utan även fjällen utanför dörren. De närmaste samhällena, Vemdalen och Klövsjö, når du med bil på cirka 15 minuter. Det här är platsen för dig som trivs med fjällets rytm och älskar att kombinera jobb med skidåkning, toppturer, mountainbike eller stilla vandringar.
Vi söker dig som är:
Morgonpigg, strukturerad och lösningsorienterad
Van att jobba inom restaurang eller hotell
Serviceminded, engagerad och sätter gästen i centrum
Självgående men trivs i team
Effektiv, organiserad och gillar ett högt tempo
Intresserad av att utvecklas inom branschen
Ditt uppdrag
Som frukostmedarbetare hos oss:
Dukar du upp och ansvarar för vår frukostservering
Möter och hjälper gästerna under morgonen
Samarbetar du med kök, bokning och reception
Planerar och förbereder inför nästa dag
Bidrar du med idéer för att förbättra upplevelsen
Du arbetar både vardagar och helger och blir en viktig del av vårt gästflöde och vår känsla.
Det praktiska:
Start: Omgående
Anställningsgrad: 75-100 %
Tjänsten gäller hela säsongen (juli-april)
Personalboende finns
Kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 15 juni 2025
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Frågor? Kontakta platschef Henrik Linusson: henrik.linusson@storhogna.com
Se fler lediga tjänster här:https://storhogna.se/om-hotellet/lediga-tjanster-pa-storhogna Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storhogna Hotellfastighet AB
(org.nr 556220-7026) Arbetsplats
Storhogna Högfjällshotell & Spa Kontakt
Ted Bengtsson ted.bengtsson@storhogna.com Jobbnummer
9778296