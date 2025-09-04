Frukostkök
2025-09-04
Frukosten är viktig för våra hotellgäster. Därför har vi en särskild tjänst i frukostköket som bara fokuserar på det.
Du lagar äggröra, bacon, prinskorv etc varje morgon, du ansvarar för att det kalla läggs upp och allt övrigt på frukosten. Arbetstiden är flex 05.30/06.00 till flex 11.30/12.00. Tjänsten är på 75 procent. Måndag-fredag.
Arbetsplatsen är Karaktärshotellet i Vimmerby.
Du har stöd av våra fasta kockar i arbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
Ansökan endast via mail
E-post: micael.glennfalk@bjorkbacken.se Arbetsgivarens referens
