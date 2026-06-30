Frukostkock till Hotel Riviera Strand
Hotell Riviera Strand AB / Kockjobb / Båstad Visa alla kockjobb i Båstad
2026-06-30
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Riviera Strand AB i Båstad
Vill du arbeta i ett härligt team med höga ambitioner i en fantastisk miljö med fina råvaror? Vi förstärker nu vårt team med en kreativ kock som älskar frukost, sallader och fika.Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Hotel Riviera Strand är familjernas favorithotell, beläget direkt invid stranden i sommarparadiset Båstad. Här är det badliv och full aktivitet både inomhus och utomhus, från morgon till kväll. Hotellet har 144 lägenhetssviter, 11 konferenslokaler och en restaurang med plats för drygt 300 gäster. Hotel Riviera Strand är en del av GRAM Group som tillsammans med Hotel Skansen, Torekov Hotell samt restaurangerna Pepe's Bodega, Papas, Mamas Italian och PAVO utgör tre särpräglade hotell och flera restauranger på en enastående destination, Båstad & Bjärehalvön. Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som startar med sex månaders provanställning. Du behöver kunna arbeta i ett högt tempo där samarbete, engagemang och serviceglädje står i fokus. Här får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara med och skapa minnesvärda upplevelser på en av Bjärehalvöns mest uppskattade destinationer.
Om dig
Vi söker dig som
Trivs i en roll där du får ta ansvar för att skapa en frukostupplevelse som ger gästerna den bästa möjliga starten på dagen. Du har ett genuint intresse för mat, kvalitet och service, ett öga för detaljer och förstår att de små sakerna gör stor skillnad. Hos oss äger vi upplevelsen från första hej till sista intryck.
Vi söker dig som tar egna initiativ, ser vad som behöver göras och känner ansvar för både gästens upplevelse och teamets gemensamma framgång. Du arbetar strukturerat, håller ordning och reda och trivs i ett högt tempo.
Du drivs av utveckling, är nyfiken och ser möjligheter att ständigt förbättra både utbud och arbetssätt. Med framåtanda bidrar du med idéer, vågar testa nytt och vill vara med och utveckla både verksamheten och gästupplevelsen. Du nöjer dig inte med bra – du strävar alltid efter att göra det ännu bättre.
Framförallt är du en lagspelare. Du tror på att vi lyckas bäst tillsammans och samarbetar nära både kök och övriga avdelningar för att skapa en välkomnande och inspirerande frukostupplevelse. Du möter gäster och kollegor med värme, respekt och professionalism och bidrar till en arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och tar ansvar för varandra och vårt gemensamma resultat.
Vi vill att du
Har erfarenhet av matlagning och bakning.
Tycker om att skapa vackra, smakrika och inspirerande frukostar samt sallader.
Gillar att baka och skapa hemlagat fika som uppskattas av gästerna.
Är kreativ, självgående och tar gärna egna initiativ.
Trivs med att ge gäster ett varmt, personligt och professionellt bemötande.
Har god känsla för ordning och reda och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Är nytänkande och lösningsorienterad
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Tillagning av frukost, fikor och sallader
Förberedelser av maträtter
Vara en del av skapandet av nya maträtter och bidra till en spännande meny
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett kreativt och omväxlande arbete, möjlighet att påverka menyer och utbud. Du får arbeta med kvalitet, hållbarhet och säsongens råvaror.
Du får arbeta i en inspirerande miljö vid havet i Båstad, där vi varje dag strävar efter att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster med matglädje i centrum. Vi erbjuder en arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas inom service, värdskap och ledarskap, samtidigt som du blir en del av ett engagerat team som bryr sig om både gästerna och varandra.
Som medarbetare inom GRAM Group får du dessutom ta del av förmåner såsom personalrabatter på våra hotell och restauranger, friskvårdsbidrag och trygga anställningsvillkor. Vi tror på långsiktighet, gemenskap och att ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att trivas, utvecklas och lyckas i sina roller. Så ansöker du
Känner du igen dig? Då ser vi fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till teamet på Hotel Riviera Strand. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, så skicka in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är den 15 augusti. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Magnus Samuelsson, kökschef Hotel Riviera Strand
Välkommen till vårt klassiska badortshotell från 1930-talet, vid den finkorniga sandstranden som kallades Sveriges Riviera. Hit har folk sökt sig genom åren för att hitta den perfekta blandningen av lugn och aktivitet, i en miljö som känns både avslappnad och lyxig. Idag är vi ett bekvämt resorthotell, där både barn och vuxna trivs. Hotellet är en del av GRAM Group och självklart är hela hotellet Svanenmärkt.www.hotelrivierastrand.se
| www.gramgroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Riviera Strand AB
(org.nr 556977-5603)
Rivieravägen 33 (visa karta
)
269 39 BÅSTAD Arbetsplats
Hotel Riviera Strand Kontakt
Kökschef Restaurang Riviera
Magnus Samuelsson magnus.samuelsson@rivierastrand.se 0431-78515 Jobbnummer
9985699