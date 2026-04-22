Frukostkock Scandic Frimurarehotellet, deltid 75%
Endast 150 meter från Linköpings centralstation ligger Scandic Frimurarehotellet - hotellet där tradition och framtid möts. Beläget strax intill Domkyrkan i en av Linköpings vackraste byggnader ligger vårt moderna och avslappnade hotell med anor från 1912. Hotellet är Östergötlands största och arrangerar allt från möten och bröllop till stora banketter. Vi som jobbar här är närmare hundra medarbetare och vi har vårt ursprung från ungefär hela världen, precis som våra gäster. Att vi är ett stort hotell och att de tre Scandic hotellen i Linköping har gemensam ledning medför mycket goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.
Nu söker vi en frukostkock till Scandic Frimurarehotellet.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som frukostkock agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som frukostkock?
Här får du en mycket viktig uppgift på hotellet genom att säkerställa en gästupplevelse i världsklass när det kommer till vår frukostupplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, förbereda och tillaga mat samt att presentera maten för frukosten på ett tilltalande sätt. Du stöttar även vid behov upp och hjälper teamet i andra delar av hotellet.
Vem är du?
För att passa i rollen behöver du ha ett brinnande matintresse och vara uppmärksam på detaljer och gästers individuella behov. Du uppskattar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk frukostupplevelse. För den här tjänsten vill vi att du genomgått kockutbildning eller har tillgodogjort dig motsvarande kompetens på annat sätt. Personliga egenskaper och inställning är viktigast av allt för den här rekryteringen. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid.
Vi tillämpar provanställning.
Din närmsta chef kommer att vara vår FoB-manager.
Platsen omfattar dagskift under vardagar och helger. Startdatum så snart som möjligt.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och om vår kultur!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009)
582 24 LINKÖPING Arbetsplats
Scandic Frimurarehotellet Kontakt
Food and Beverage Manager
Emil Spets emil.spets@scandichotels.com Jobbnummer
9869925