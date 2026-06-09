Frukostkock Restaurang Severins
Hotellet vid Lilla Apelviken AB / Kockjobb / Varberg Visa alla kockjobb i Varberg
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotellet vid Lilla Apelviken AB i Varberg Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Kombinera en sommar vid havet med att arbeta som frukostkock på en av landets mest spännande restaurangöppningar! I vår slår vi upp portarna till nya Severins, där grillen möter havet och där dagen börjar med en ambitiös à la carte-frukost med fokus på kvalitet, smaker och råvaror.
Severins rymmer tre öppna kök, tre matsalar, bistro och en stor solterrass. Vi söker erfarna och teamfokuserade frukostkockar som vill vara med och sätta tonen för gästernas dag, samtidigt som du får njuta av ett av västkustens härligaste sommarställen. Sommartjänsterna för frukostkock finns med flera löpande start- och slutdatum.
Om dig
Du har ett stort intresse för mat och råvaror och brinner för att skapa en riktigt bra start på dagen för våra gäster. Du trivs i en inspirerande miljö med höga ambitioner – från frukostens à la carte till kvällens middagsservice. Du är en positiv och lagorienterad person som vill lyckas tillsammans med ditt team. Du har erfarenhet av kök och à la carte, arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet – och ser fram emot att kombinera matlagning med en härlig sommar vid havet.
Fakta
Omfattning: 80% (jobb varannan helg)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotellet vid Lilla Apelviken AB
(org.nr 559495-3670), https://varbergskusthotell.se/om-oss-varbergs-kusthotell/jobba-hos-oss/
Nils Kreugers Väg 5 (visa karta
)
432 53 VARBERG Jobbnummer
9956212