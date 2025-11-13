Frukostansvarig på Elite Grand Hotel Norrköping
2025-11-13
Frukostansvarig - Elite Grand Hotel Norrköping
Vi söker en engagerad och strukturerad frukostansvarig som vill leda, inspirera och utveckla hotellets frukostavdelning. I rollen har du det operativa ansvaret för frukostserveringen och säkerställer att våra gäster alltid möts av högsta kvalitet, service och gästupplevelse.
Du arbetar aktivt i den dagliga driften tillsammans med ditt team och rapporterar till F&B Manager. En del av din tid ägnas åt planering, inköp och schemaläggning, med fokus på att skapa en effektiv och välfungerande verksamhet.
Som ledare är du ett serviceproffs som trivs med att sätta tydliga rutiner, bygga laganda och skapa arbetsglädje. Du ser detaljerna som gör skillnad - de små sakerna som förvandlar en vanlig frukost till en minnesvärd start på dagen.
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och noggrann, med ett genuint intresse för mat, service och människor.
Vi söker dig som Har erfarenhet från hotell, restaurang eller annan service Erfarenhet av personalansvar Trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter Är morgonpigg och som kan arbeta alla veckans dagar.
Vi erbjuder Att arbeta på Elite Grand Hotel innebär att bli en del av Elite Hotels of Sweden - en svensk hotellkedja med stolta traditioner, där kvalitet och gästupplevelse står i fokus.
Tillsvidareanställning på 75%. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
