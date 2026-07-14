Frukost och hotellmedarbetare
Brandsys Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Västervik Visa alla restaurangbiträdesjobb i Västervik
2026-07-14
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Vi söker en självständig och ansvarstagande person som kan arbeta både med frukostservering och cafébiträde.Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Förbereda och servera frukost
Hålla ordning och se till att buffén är fräsch och påfylld
Enklare matlagning
Disk, städ och övriga arbetsuppgifter som hör till kök och servering
Arbeta självständigt och ta eget ansvar
Bonus om man har erfarenhet av hotellstädning också
Vi söker dig som
Är positiv, noggrann och gillar att ge bra service
Trivs med att jobba själv
Har erfarenhet från kök eller servering (meriterande men inte ett krav)
Kan jobba varierande arbetstider, inklusive tidiga morgnar och vissa helger
Vi erbjuder
Trevlig arbetsmiljö
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till oss – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jobb@brandsys.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brandsys Group AB
(org.nr 559088-3426)
593 30 VÄSTERVIK Jobbnummer
10002910