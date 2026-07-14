Frukost och hotellmedarbetare

Brandsys Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Västervik
2026-07-14


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Västervik, Vimmerby, Valdemarsvik, Oskarshamn, Hultsfred eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Brandsys Group AB i Västervik

Vi söker en självständig och ansvarstagande person som kan arbeta både med frukostservering och cafébiträde.

Publiceringsdatum
2026-07-14

Arbetsuppgifter
Förbereda och servera frukost
Hålla ordning och se till att buffén är fräsch och påfylld
Enklare matlagning
Disk, städ och övriga arbetsuppgifter som hör till kök och servering
Arbeta självständigt och ta eget ansvar
Bonus om man har erfarenhet av hotellstädning också

Vi söker dig som
Är positiv, noggrann och gillar att ge bra service
Trivs med att jobba själv
Har erfarenhet från kök eller servering (meriterande men inte ett krav)
Kan jobba varierande arbetstider, inklusive tidiga morgnar och vissa helger

Vi erbjuder
Trevlig arbetsmiljö
Varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner

Låter det intressant?
Skicka din ansökan till oss – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jobb@brandsys.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Brandsys Group AB (org.nr 559088-3426)
593 30  VÄSTERVIK

Jobbnummer
10002910

Prenumerera på jobb från Brandsys Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Brandsys Group AB: