frukost 50-70% - Comfort Hotel
2025-11-07
Comfort Hotel® Linköping City är ett nyöppnat franchise-hotell från hotellkedjan Nordic Choice. Det tidigare Clarion Collection Hotel Saga har bytt namn till Comfort Hotel Linköping City. Vid Linköpings mittpunkt, Stora torget, hittar du oss. Ett mysigt hotell som erbjuder hemtrevliga rum och närheten till stadens shopping och sevärdheter.
Comfort Hotel® är den del av kedjan som lovar att ge våra gäster vad de behöver, och skippar det onödiga. Vi ligger väldigt centralt och erbjuder service, urban design och sociala ytor med fokus på miljö. Vi är avslappnade, men med hög energi och till ett överkomligt pris. Easy on the wallet. Easy access. Easy on the planet. Easy to enjoy. EASY.
Vi söker nu personal till frukosten. Du är en riktig glädjespridare och ser alltid till att dina gäster trivs och mår bra - service är något du brinner för! Att gå upp tidigt är på morgonen är inga konstigheter för dig. Som frukostvärd är det viktigt att ha fokus på kvalitet, miljö och hygien då du kommer att hantera livsmedel. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och vill se resultat i ditt arbete.
Ditt arbete kommer att bland annat innefatta följande arbetsuppgifter:
Hantering av livsmedel
Uppdukning av frukostbuffé
Avdukning
Bemötande av gästerPubliceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av restaurang eller hotell.
Arbetstiderna är förlagda på morgonen.
05:30-11:00 på vardagar samt varannan helg 06:30-12:00. Lön enligt avtal.
Tror du att denna tjänst är något för dig? Tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: jobb@overstemorner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukost 50-70%". Arbetsgivare Hotel Saga i Linköping AB
(org.nr 559309-8204)
Hantverkaregatan 1 (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Saga i Linköping AB, Hotel Jobbnummer
9594927