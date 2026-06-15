Frukost -och lunchvärd/värdinna
Arjeplog Hotel Silverhatten AB / Servitörsjobb / Arjeplog Visa alla servitörsjobb i Arjeplog
2026-06-15
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Silver Resort - navet i turism- och biltestverksamheten i Arjeplog är en hotellkedja med fokus på testindustri, konferenser, event och vinterturism. Vårt syfte är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event.
Vår verksamhet är omväxlande så en flexibel inställning och att uppskatta utmaningar är en förutsättning. Vi söker personer som med glädje, värme och engagemang vill medverka till att våra gäster får service i världsklass. Arbetsuppgifterna innebär mycket eget ansvar, detta ställer stora krav på egen drivkraft och stort ansvarstagande. Du är van att arbeta i ett högt tempo med snabba förändringar och är en lagarbetare som gärna hjälper till där det behövs.
Till vintersäsongen 2026/27 söker vi nu frukostvärdar/värdinnor som tillsammans med oss vill jobba i en spännande och intensiv bransch. Du bör vakna med ett leende på läpparna & ett glatt humör. Känner du dig redo att stiga upp tidigt på morgonen, duka fram en fantastisk frukost för upp till 200 gäster och samtidigt "ge det lilla extra" genom service i världsklass. Har du glimten i ögat, gästen i fokus, är driftig och flexibel så är du välkommen med din ansökan. Som frukostvärd/värdinna hos oss måste du ha rätt personlighet, vara öppen, utåtriktad, framåt, social och gilla att möta människor från hela världen och kunna ge dem ett personligt och professionellt bemötande. Du bör ha en fingertoppskänsla för hur gästen vill bli bemött men för den skull inte göra skillnad i servicegrad, alla våra gäster skall gå därifrån med en känsla av att de vill komma tillbaka!
Tjänsterna är tidsbegränsade (november - mars) och kommer att tillsättas löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: emma.skavik@silverresort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärd/värdinna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplog Hotel Silverhatten AB
(org.nr 556516-6492), https://silverresort.se
Silvervägen 1 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Arbetsplats
Silver Resort Kontakt
Food & Beverage Manager
Emma Skavik emma.skavik@silverresort.se Jobbnummer
9962700