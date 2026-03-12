Frösö HC välkomnar en specialist allmänmedicin!
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården inom Region Jämtland Härjedalen är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade
Frösö Hälsocentral är en arbetsplats med härliga kollegor, dedikerade enhetschefer med goda rutiner. Som är trivsam, välfungerande och ligger inte långt ifrån Gustavsbergsbacken om man är sugen på ett kvällsåk efter dagens slut. Vi som arbetar här är distriktsläkare, ST-och AT läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, diabetessköterska, undersköterskor, medicinska sekreterare och fysioterapeuter. Utöver det finns en familjecentral med BMM, BVC och öppen förskola. Vi har också en psykosocial mottagning.
Vi är drygt 60 härliga medarbetare och 2 engagerade enhetschefer som tillsammans erbjuder patientfokuserad vård till de ca. 12500 listade patienterna. Vi är medarbetare med både spets och bredd i vår kompetens och vår arbetsplats präglas av positiv stämning och god laganda. Vården bedrivs utifrån den hälsovalsmodell som regionen i Jämtlands län utarbetat. Vi arbetar personcentrerat i team med Nära Vård för att möta behoven hos de patienter som behöver oss mest.
Detta är en arbetsplats som bjuder på en gemenskap, där var och en av oss kommer med förslag på aktiviteter innan, under eller efter jobbet. Vi har tagit ett dopp vid Frösö strand en varm sommardag under lunchen, morgongympa, lunch yoga, promenader, vi tar vara på det som ger återhämtning men även gemenskap då det är A och O för oss. Vi har ett pingisbord och många är väldigt engagerade spelare så du kan se fram emot matcher på lunchrasten. Läkargruppen har mötestid vid två tillfällen i veckan där fokus är på att jobba ihop sig i teamet, gemenskap och hjälpas åt med komplicerade fall. En dag i veckan så får alla som vill vara med på en springtur vid sjön samt gemensam läkarlunch. Vi har gemensamma aktiviteter med en frukost varje torsdag och med AW både för hela arbetsgruppen och även bara läkargruppen.
Välkommen till Frösö Hälsocentral, vi söker nu efter en ny kollega och specialist i allmänmedicin att joina vårt team och bidra med sin expertis!
Arbetet hos oss som specialist i allmänmedicin innebär sedvanligt mottagningsarbete, hembesök, och vid behov digitala besök. Vid heltidstjänst ansvarar du som distriktsläkare för ett område med 1250 listade patienter. Det finns också möjlighet till sidouppdrag inom SÄBO, BVC, MVC, och handledning av utbildningsläkare. Schemamässigt är du upplagd som frågedoktor utan inbokade patienter ungefär en till två halvdagar per vecka för att svara på frågor från alla yrkesgrupper, och detta möjliggör en mer ostörd mottagning övrig tid.
Du har möjlighet att anpassa ditt dagsschema enligt egna önskemål när det gäller bland annat administrativ tid med möjlighet distansarbete i samråd med närmaste chef. Vi har läkarmöte en två timmar per vecka, och regelbunden fortbildning i form av fortbildningsdagar fem dagar per år. Dessa dagar medverkar till att skapa en stark allmänmedicinsk gemenskap i regionen.
Utöver det erbjuds man plats i FQ-grupp för fortbildning och reflektion i grupp fem dagar per år. Enstaka beredskapspass ingår i arbetet. Område Primärvård har status som universitetssjukvårdsenhet vilket betyder att undervisning, handledning och utbildning av läkarstudenter vid Umeå universitet ingår som en del av tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin eller i slutet av din ST i allmänmedicin. Erfarenhet från yrket samt egen forskning och forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Primärvården är en sjukvårdsenhet inom regionens hälso-och sjukvårdsförvaltning och där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande måste sakkunniggranskas av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta måste ansökan innehålla nedan medföljande dokument:
* Ett strukturerat CV
* Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
* Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
* Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen
* Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
* Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
* Dokumenterad handledarutbildning
* Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
* Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
