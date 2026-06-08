Frontendutvecklare till Sysarb
Friday Väst AB / Datajobb / Arboga Visa alla datajobb i Arboga
2026-06-08
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Vill du bygga produkter som faktiskt gör skillnad? Just nu rekryterar vi en Front-end Utvecklare till Sysarb, som har en tydlig mission: att skapa transparenta och jämlika löner globalt. Nu söker de en front-end utvecklare som inte bara kodar, utan som vill vara med och forma produkten. Sök redan idag – vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN:Sysarb är inne i sin starkaste tillväxtfas hittills, driven av EU:s Pay Transparency Directive och ett växande behov hos 600+ kunder i 60+ länder. Deras plattform används årligen av över 30 000 användare för att fatta beslut om transparenta och jämlika löner.Nu söker de en frontend-utvecklare som inte bara kan koda Vue och TypeScript - utan som har lämnat det gamla sättet att jobba och bygger med agenter, Claude Code och AI-augmented workflows som självklar del av sin verktygslåda.
Du kliver in i ett techteam på 16 personer: 5 frontend-utvecklare, 5 backend/full-stack, 1 backend, 2 QA, 2 DevOps och 1 data scientist. De rullar ut ny funktionalitet i löpande versioner och experimenterar aktivt med agentstrukturer i produkten. Du blir en av fyra frontend-utvecklare, men du kommer också vara en av de som driver hur teamet utnyttjar agentic coding för att leverera snabbare utan att tumma på kvalitet.Det här är inte en roll där du tar emot tickets. Det är en roll för dig som har åsikter om vad som blir bäst för slutanvändaren - och delar dem.Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Daglig hands-on kodning i Vue och TypeScript - bygga och releasa ny funktionalitet i löpande versioner
Arbeta nära design och produkt för att iterera på designsystemet och säkerställa en skalbar användarupplevelse
Bidra till att forma Sysarbs AI-strategi - hur kan plattformen bli smartare och mer agentdriven?
Integrera AI-drivna insikter och visualiseringar i användargränssnittet
Delta aktivt i tekniska diskussioner och arkitekturbeslut i ett engagerat team
VI SÖKER DIG SOM:En tydlig kodningshistorik i frontend (Vue, React, TypeScript) och kan visa att du förstår hantverket på djupet — komponentarkitektur, state management, performance, tillgänglighet
Aktivt skiftat mot agentic coding och använder Claude Code, Cursor eller liknande som primär utvecklingsmiljö — inte som komplement utan som arbetssätt
Genuint öga för UI och UX. Du tycker det är roligt när en interaktion känns rätt, och du blir frustrerad när den inte gör det
Vana av iterativ, agil leverans i högt tempo — du föredrar att shippa, mäta och iterera framför att specificera ihjäl
Meriterande om du har:
Byggt egna verktyg eller agents för att accelerera ditt eget arbete
Erfarenhet av designsystem på komponentnivå
Jobbat med komplexa B2B-SaaS-produkter
Vi söker inte dig som är "senior" på papper. Vi värderar mindset framför år. Det vi letar efter är någon som tänker från first principles — som inte väljer verktyg eller lösningar för att de är bekväma och familjära, utan utifrån vilket problem som faktiskt ska lösas. Den typen av tänkande sparar teamet flera års utveckling på sikt.
VARFÖR SYSARB:Du får möjlighet att vara delaktig i skapandet av en plattform som skapar verklig nytta för både organisationer och medarbetare
Arbeta med AI-insikter, skalbara arkitekturer och moderna utvecklingsverktyg
Bli en del av ett sammansvetsat tech-team där samarbete och utbyte av idéer står i centrum
En chans att påverka både produktens och teknikens inriktning i ett växande SaaS-bolag
OM ANSTÄLLNINGEN:Omfattning: Heltid, direktrekrytering
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Arboga, hybrid
MacBook och frihet att välja dina egna verktyg — vi tror att duktiga utvecklare ska få jobba i den miljö de presterar bäst i
Lön: 45–60k
Rekryteringsansvarig: Stina Hed, stina.hed@friday.se
Vi tillämpar löpande urval — sök idag.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Järntorget 12A (visa karta
)
732 30 ARBOGA Arbetsplats
Sysarb Kontakt
Consultant manager
Stina Hed stina.hed@friday.se Jobbnummer
9951469