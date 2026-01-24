Frontendutvecklare till bolag i Göteborg!
Söker du en roll där du får utveckla komplexa system, med huvudfokus på modern Frontend-utveckling? Har du en Högskoleutbildning data/IT? Hos vår kund får du arbeta i ett flexibelt produktutvecklingsteam som värdesätter din nyfikenhet och förmåga att lösa svåra tekniska utmaningar. Sök rollen redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett teknikbolag som utvecklar och förädlar egna, tekniskt komplexa produkter inom sin nisch.
I denna roll kommer du ingå i ett Produktutvecklingsteam bestående av 6 personer. Teamet arbetar brett med hela produktens livscykel, vilket inkluderar allt från hårdvara och inbyggda system till applikationsutveckling.
Ditt fokus kommer att ligga på Frontend-utveckling där ni använder React och TypeScript. Har du även ett intresse för Backend är det ett stort plus! Denna roll är dock inriktad på att vara en produktutvecklare snarare än en "ren kodare". Du förväntas sätta dig in i de tekniskt komplexa systemen för att bidra till utvecklingen!
Dina arbetsuppgifter
• Mjukvaruutveckling: Huvudsakligen skriva kod (Frontend: React/TypeScript)
• Testning: Skriva och genomföra tester (främst manuella tester)
• Dokumentation: Skriva teknisk dokumentation
• Releaseprocesser: Genomföra releaseprocesser
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker en driven person som har ett starkt tekniskt intresse som du kanske även uttrycker genom hobbyprogrammering eller egna projekt. Du är en problemlösare som inte är rädd att ta dig an komplexa utmaningar och drivs av att lära dig nytt. Vi ser gärna att du:
• Har en högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis: systemutveckling, data/systemvetenskap
• Har erfarenhet av React, Typescript och Javascript
• Är djupt intresserad av teknik och mjukvaruutveckling
• Är flytande i svenska i tel och skrift, samt goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har
• Har arbetslivserfarenhet från ett liknande område sedan tidigare
• Har erfarenhet av Backend-utveckling och språket Rust
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Problemlösande
• Ansvarstagande
• Samarbetsinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
