NXT Interim Malmö AB / Datajobb / Kalmar2020-03-03BAKGRUNDVår kund som utvecklar och driver varu- och tjänsteförsäljning, infrastruktur och koncept för handel och logistik i Norden behöver en Frontendutvecklare med UX-kompetens. Man jobbar uteslutande med Microsoftprodukter och nya system byggs vanligtvis som en webbapplikation med C#, MVC, Javascript, Bootstrap, Entity framework och SQL server. Om möjligt används standardsystem som Umbraco och nopCommerce men de bygger också kundanpassade system vid behov.Du behöver vara van att bygga webbappar med HTML, CSS, Javascript och ramverk.Tycker du dessutom om att ha kundkontakt, har en god samarbetsförmåga och är prestigelös samtidigt som du gärna tar ansvar både när du arbetar självständigt och i grupp så är det ännu bättre. Att dela med sig av sin kunskap till sina kollegor är självklart både internt till dina kollegor på NXT och i uppdraget. Du har en positiv energi även när du ser utmaningar framför dig och tar gärna initiativ till förbättringar utifrån dina egna erfarenheter. Allra helst vill du leverera över förväntan och håller självklart det du lovar.OM ROLLENI konsultrollen hos oss kommer du att vara placerad hos en av våra kunder men samtidigt vara en del av vårt trevliga gäng. Som konsult innebär det att du får nya utmaningar genom nya uppdrag och på så sätt växer i din roll. Dina kollegor på NXT står bakom dig när du går in i ett nytt uppdrag likväl som du stöttar dina kollegor när de går ut i sina nya uppdrag. Vi vill gärna inspirera och motivera dig på resan mot ditt drömuppdrag! Tillsammans når vi hela vägen fram!VI ERBJUDER -Hos oss får du en egen Gig Manager som söker upp nya uppdrag innan de befintliga tar slut, vi presenterar dig proaktivt för våra kunder innan vi får förfrågan-Som Gig Manager frågar vi dig var du vill jobba, vilka företag, inom vilken sektor mm. Sedan börjar vi proaktivt bearbeta företagen och presentera dig och dina kollegor-Friheten i ett eget bolag och bättre betalt än som anställd-Vi hjälper dig att lyckas i ditt företagande så att du kan fokusera på det som du är bäst på, dvs att vara specialist och Top Performer!Man kan säga att våra konsulter är Zlatan och vi är Mino Raiola, Han spelar fotboll, Raiola sköter resten, precis som vi på NXT Interim.DESSUTOM FÅR DU HJÄLP MED -Att starta ditt bolag från A-Ö-Aktivitetsbaserat kontor som du kan besöka för din redovisning samt träffa kolleger-HR-stöd som hjälper dig med allmänna frågor i yrkeslivet-Mentor som varit interim under längre period och bidrar med vardagliga tips-Event/CSR arbete där vi bl a erbjuder inspirationsföreläsningar-Redovisningsstöd när du ska göra din månatliga och årliga redovisning till olika myndigheterHUR GÅR JAG TILLVÄGAÄr du intresserad av att bli vår nästa specialist tar du ett första steg i att visa ditt intresse i denna annons. Vi behandlar ansökningarna löpande så tveka inte utan ansök redan idag! Vi behandlar både dig och dina uppgifter under största sekretess och inleder med ett första samtal där vi berättar mer om NXT Interim och hur vi kan hjälpa just dig. Vi jobbar utefter dina önskemål. För ev. frågor är du varmt välkommen att ringa Martin Holm, Gig Manager på 0709-545217 eller Roger Gordin, Managing DirectorRegion South på 076-865 46 50.Mer informationVaraktighet, arbetstidEnligt överenskommelse Enligt överenskommelse2020-03-03Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-04-02NXT Interim Malmö AB5130490