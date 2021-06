Frontendutvecklare inom e-handel - Nexer AB - Datajobb i Stockholm

Nexer AB / Datajobb / Stockholm2021-06-29Nexer söker en Frontendutvecklare till enheten Unified Commerce i Stockholm, som arbetar med e-handelslösningar och kringliggande tjänster.Vi söker dig som tillsammans med erfarna och duktiga kollegor vill hjälpa våra kunder att bygga digitala lösningar med hjälp av rätt teknik och på rätt sätt. Vi eftersträvar alltid att leverera kvalitativa lösningar som kan vidareutvecklas över tid, allt eftersom våra kunders och slutanvändares behov ändras.Läs vidare nedan och skicka in din ansökan redan idag!Vilka är vi?Nexer Unified Commerce är en specialistenhet inom Nexer som levererar ekosystem för digital handel. Vårt mål är att ge våra kunder en enklare och effektivare hantering, samt att ge våra kunders kunder en bättre upplevelse. Det gör vi genom att samla alla system som rör digital handel och kunddialog till en helhet och skapa en sömlös upplevelse för alla inblandade.Vi består av utvecklare, arkitekter, projektledare och affärsanalytiker uppdelade på fyra enheter som levererar lösningar inom e-handel, PIM, MDM samt multikanalkommunikation. Vi behöver dig för att kunna leverera en helhet med både frontend och backend, för att kunna effektivisera våra leveranser och lyckas ännu bättre i våra projekt.Hur ser rollen ut?Som senior frontendutvecklare har du huvudansvar för att driva arbetet inom frontend och UX-design i olika kundprojekt samt styra den interna utvecklingsprocessen tillsammans med systemarkitekter. Genom en nära dialog med kunder, arkitekter samt backendutvecklare så tar du fram lösningar inom Frontend och UX. Du kommer främst att utveckla lösningar som bygger på CMS/e-handelsplattformarna Umbraco, Storm, Episerver eller Sitecore.Det är viktigt att leverera lösningar som håller hög kvalité och motsvarar de krav som finns för systemlösningen, vilket du ser till. Arbetet kan ske i projektform eller som ett åtagande, i mindre eller större team enligt agila utvecklingsmetoder. De mesta av arbetet sker inhouse tillsammans med dina kollegor.Din bakgrundVi söker dig som har arbetat med frontendutveckling i 4 år eller mer och som är van att arbeta i utvecklingsprojekt mot kunder.Vi tror att du har erfarenhet av:Ramverk såsom React, Vue eller AngularUX-designDet är meriterande om du har erfarenhet av:Systemutveckling inom .NET eller motsvarandeE-commerceDu har en utbildning inom systemvetenskap, frontendutveckling, design eller liknande samt talar och skriver både på svenska och engelska.Vi ser det som väldigt meriterade om du har erfarenhet från Retail branschen, har varit konsult eller om du har erfarenhet av Episerver, Umbraco eller Storm.Som person tror vi att du är ansvarstagande, självgående, driven och strukturerad. Då rollen innebär mycket kundkontakt är det viktigt att du är kommunikativ och har förmågan att få teammedlemmar att samarbeta. Du har en stark drivkraft att vilja slutföra och att göra kunden nöjd.Hur är Nexer som arbetsgivare?På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i.Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stor, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera på.Vi arbetar värdestyrt och lägger vårt hjärta i allting vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas.AnsökanDu är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till Sofie Palm på sofie.palm@nexergroup.com . Vi tar löpande emot ansökningar, så vänta inte med att söka!Mer om NexerVi leder förändringen och strävar hela tiden efter att hitta nya tekniska lösningar. Finns det ett smartare sätt att göra någonting, så hittar vi det. Vi utmanar oss själva varje dag att tänka utanför ramarna och hjälper våra kunder att hela tiden ligga steget före. Tjänster inom digitalisering, IT och R&D ger ökad kundnytta och tillväxt för organisationer både på den svenska och globala marknaden. Vi har också utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien - två gånger.Vårt stora samhällsengagemang i Star for Life, Mitt Liv, Pink Programming och Kodcentrum ger även dig som medarbetare möjlighet att göra verklig skillnad.Nexer är entreprenörsdrivet och har över 1500 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige. Nexer är en del av Danir-koncernen och hette tidigare Sigma IT.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-06-29Enligt ö.k.Sista dag att ansöka är 2021-08-06Nexer AB5836993