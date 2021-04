Frontendutvecklare inom E-handel - Nilson Group AB - Elektronikjobb i Varberg

NilsonGroup är Skandinaviens ledande skokoncern.Genom våra butikskoncept DinSko, Nilson Shoes, Skopunkten samt franchisebaserade ECCO STORES kan vi erbjuda något som passar för alla. Ett oslagbart utbud i kombination med starka varumärken som samlas i FEETFIRST.se.Med ca 170 butiker i Sverige, Norge och Finland omsatte NilsonGroup 2,5 miljarder under 2019.Vill du vara med och utveckla nya retail-lösningar för Skandinaviens ledande skokoncern?RollenNilsonGroup ser stora möjligheter att utöka e-handeln och satsar mycket på att hitta rätt utbud, öka konvertering och kvalitetssäkra leveransen i alla steg. Vi jobbar även med Omni-Channel-lösningar som knyter ihop våra butiker med e-handeln för att skapa största möjliga värde för våra kunder.Vi söker efter en utvecklare till vårt e-handelsteam med fokus på frontendutveckling. Du kommer tillsammans med erfarna och duktiga kollegor inom backendutveckling och UX-design att bygga och utveckla våra digitala lösningar.I arbetet ingår att utföra tekniska förstudier, systemutveckling, test och utrullning av nya lösningar. Vid större projekt kommer du även att ha kontakt med externa leverantörer och konsultteam.Vi tror att du har bred kunskap om mjukvaruutveckling och teknik samt om olika plattformar inom e-handel. Vi har många spännande utmaningar framför oss och vi vill ha med dig på resan.Du har erfarenhet avWebbutveckling (Html, CSS.JS)Moderna frontendteknologier (SPA) och något ramverk, till exempel React.Erfarenheter vi ser som meriterande.NET eller erfarenhet av objektorienterad programmering och SQL.Intresse av teknikutveckling både allmänt och inom retail.Utveckling av webbplatser baserade på innehåll från ett CMS-system.Arbete med systemutveckling inom ett eller flera av följande områden: e-handel, affärssystem, supply chain, CRM, kassasystem, betallösningar.Vana av att skriva funktions- och kravspecifikationer, statusrapporter och projektdokumentation.Erfarenhet av support, testning, felsökning, systemövervakning, förebyggande arbete och integrationer.Du ärAnalytisk och tycker om problemlösning.Har lätt för att sätta dig in i verksamhetens behov och omsätta det i nya lösningar.Bra på att se helheten och samtidigt förstå detaljerna.Kreativ och lösningsorienteradVan att kommunicera och samarbeta med såväl andra utvecklare som användare.Du harEtt gediget intresse och erfarenhet av systemutveckling och programmering.Eftergymnasial IT-utbildning eller motsvarande erfarenhet.Goda kunskaper i svenska och engelska och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.Omfattning: Tillsvidareanställning som inleds med 6 mån provanställningTillträde: Enligt överenskommelseSista ansökningsdag är 2021-04-18. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.NilsonGroup strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, där våra medarbetare kan trivas, utvecklas och känna stolthet.Vi tänker på KUNDEN - Vi tänker ENKELT - Vi tänker NYTT - Vi tänker och visar TILLIT