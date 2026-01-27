Frontendutvecklare inom desktop (WPF/.NET)
Avaron AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-01-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Västerås
, Hallstahammar
, Enköping
, Arboga
, Fagersta
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en frontend-mjukvaruutvecklare till ett IO-team inom robotik. Teamet ansvarar för utveckling och underhåll av en desktop-applikation som används för konfigurering av industriella nätverk för Ethernet och Safety i ett robotstyrsystem. Du arbetar nära backendutveckling, systemdesign och testmiljöer för att säkerställa kvalitet i hela leveranskedjan.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla en desktop-applikation för konfigurering av industriella nätverk.
Underhålla och förbättra befintlig funktionalitet med fokus på kvalitet och stabilitet.
Samarbeta nära backendutveckling och systemdesign för att skapa en sammanhållen lösning.
Arbeta tillsammans med testmiljöer och bidra till en effektiv kvalitetssäkring.
KravStark bakgrund inom C#/.NET/WPF och modern desktop-utveckling.
Erfarenhet av utveckling i C/C++.
Möjlighet att arbeta på plats i Västerås minst 4 dagar per vecka.
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet av automatiserad test, exempelvis att bygga och underhålla testramverk för desktop-applikationer.
Erfarenhet av att integrera testautomatisering i CI/CD-flöden.
Erfarenhet av att skriva UI-tester, integrationstester eller systemtester i C#/.NET.
Kunskap om nätverkskonfiguration, industriella protokoll eller säkerhetssystem.
Erfarenhet av utveckling för realtidssystem eller större distribuerade mjukvaruplattformar.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7124782-1810100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Västerås Central Station (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Jobbnummer
9707613