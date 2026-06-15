Frontendutvecklare
Gigstep AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-06-15
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Frontendutvecklare till modernt produktteam
Är du en frontendutvecklare som gillar moderna webbapplikationer, smarta lösningar och snygg kod? Nu finns möjligheten att kliva in i ett team där frontend spelar en central roll och där du får vara med och påverka både teknikval och användarupplevelse.
Här får du arbeta i en modern miljö med fokus på kvalitet, samarbete och långsiktiga lösningar - tillsammans med utvecklare, designers och andra specialister som brinner för att bygga riktigt bra digitala produkter.
Om rollen
Du kommer att utveckla och vidareutveckla webbapplikationer i moderna frontendstackar och vara delaktig i tekniska beslut kring arkitektur, struktur och arbetssätt.
I rollen får du bland annat:
Bygga moderna gränssnitt i React och Next.js
Utveckla och underhålla återanvändbara komponenter och UI-lösningar
Arbeta med prestanda, tillgänglighet och säkerhet
Samarbeta tätt med backendutvecklare, designers och produktteam
Vara med och förbättra befintliga lösningar och driva teknisk utveckling framåt
Vi tror att du har:
Några års erfarenhet av frontendutveckling
Mycket goda kunskaper i HTML, CSS, JavaScript och TypeScript
Erfarenhet av React och gärna Next.js
Arbetat med moderna verktyg som Vite, Webpack eller liknande
Erfarenhet av API-baserade eller headless-arkitekturer
God vana av Git och moderna utvecklingsflöden
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Meriterande:
Drupal, Twig eller andra CMS-lösningar
PHP eller MySQL
Nginx, NPM eller liknande verktyg
Agila arbetssätt som Scrum
Open source eller egna projekt vid sidan av jobbet
Vem är du?
Vi tror att du är en person som gillar att samarbeta, delar med dig av kunskap och tar ansvar för ditt arbete. Du är nyfiken på ny teknik, gillar att lösa problem och trivs i team där man hjälper varandra att bli bättre.
Varför den här rollen?
Här får du möjlighet att:
Arbeta med moderna tekniker och spännande digitala lösningar
Påverka tekniska beslut och arbetssätt
Vara en del av ett engagerat och kompetent team
Utvecklas långsiktigt i din roll som utvecklare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7703979-2053663". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta
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211 42 MALMÖ Arbetsplats
Gigstep Jobbnummer
9964332