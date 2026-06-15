Frontendutvecklare

Gigstep AB / Datajobb / Malmö
2026-06-15


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Frontendutvecklare till modernt produktteam
Är du en frontendutvecklare som gillar moderna webbapplikationer, smarta lösningar och snygg kod? Nu finns möjligheten att kliva in i ett team där frontend spelar en central roll och där du får vara med och påverka både teknikval och användarupplevelse.
Här får du arbeta i en modern miljö med fokus på kvalitet, samarbete och långsiktiga lösningar - tillsammans med utvecklare, designers och andra specialister som brinner för att bygga riktigt bra digitala produkter.
Om rollen
Du kommer att utveckla och vidareutveckla webbapplikationer i moderna frontendstackar och vara delaktig i tekniska beslut kring arkitektur, struktur och arbetssätt.
I rollen får du bland annat:

Bygga moderna gränssnitt i React och Next.js

Utveckla och underhålla återanvändbara komponenter och UI-lösningar

Arbeta med prestanda, tillgänglighet och säkerhet

Samarbeta tätt med backendutvecklare, designers och produktteam

Vara med och förbättra befintliga lösningar och driva teknisk utveckling framåt

Vi tror att du har:
Några års erfarenhet av frontendutveckling

Mycket goda kunskaper i HTML, CSS, JavaScript och TypeScript

Erfarenhet av React och gärna Next.js

Arbetat med moderna verktyg som Vite, Webpack eller liknande

Erfarenhet av API-baserade eller headless-arkitekturer

God vana av Git och moderna utvecklingsflöden

God kommunikationsförmåga på svenska och engelska

Meriterande:
Drupal, Twig eller andra CMS-lösningar

PHP eller MySQL

Nginx, NPM eller liknande verktyg

Agila arbetssätt som Scrum

Open source eller egna projekt vid sidan av jobbet

Vem är du?
Vi tror att du är en person som gillar att samarbeta, delar med dig av kunskap och tar ansvar för ditt arbete. Du är nyfiken på ny teknik, gillar att lösa problem och trivs i team där man hjälper varandra att bli bättre.
Varför den här rollen?
Här får du möjlighet att:

Arbeta med moderna tekniker och spännande digitala lösningar

Påverka tekniska beslut och arbetssätt

Vara en del av ett engagerat och kompetent team

Utvecklas långsiktigt i din roll som utvecklare

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7703979-2053663".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta)
211 42  MALMÖ

Arbetsplats
Gigstep

Jobbnummer
9964332

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