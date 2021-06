Frontend-utvecklare till Telge Energi i Stockholm - TNG Group AB - Datajobb i Södertälje

TNG Group AB / Datajobb / Södertälje2021-06-28Arbeta på ett företag som har både digitalisering och hållbarhet i fokus! Telge Energi söker en frontend-utvecklareHos oss på Telge Energi blir du del av något större! Vi har under lång tid haft hållbarhetsaspekten i fokus och säljer enbart hållbar el märkt med Bra Miljöval, kämpar för hållbar vattenkraft och satsar på svensk solkraft. Du välkomnas in till ett kreativt och sammansvetsat team som alla andas hållbarhet och ett genuint teknikintresse. Som Frontend-utvecklare jobbar du tätt ihop med backend-utvecklare, arkitekter och förvaltare för att utveckla grymma lösningar som möter verksamheten och marknadens behov.VI ERBJUDER DIG* Att bli en del av en organisation med en familjär och hjälpsam kultur där samarbete värderas högt* En roll med stora utvecklingsmöjligheter i en bransch som är under ständig förändring där stora satsningar och innovationer står runt hörnet* Ett kompetent team där du erbjuds möjligheten att vara involverad i beslutsfattandet och kan påverka på riktigtDET HÄR GÖR DU HOS OSSSom Frontend-utvecklare hos oss på Telge Energi kommer du utveckla våra interna och externa IT-lösningar. Ditt huvudansvar kommer vara vidareutvecklingen och förvaltningen av integrationsplattformen mellan CRM-systemet och våra digitala tjänster. I rollen finns även möjligheten att gå mot fullstack-hållet.I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:* Utforma och utveckla lösningar för att bidra till nöjda kunder och möta marknadens behov* Vidareutveckla och förbättra befintliga lösningar för att bidra till en digitalisering och automatisering* Involveras i flertalet utvecklingsprojekt för att ta vår verksamhet framåt* Bidra med idéer och utföra kvalitetsförbättringar i Telges utvecklingsprocess och arkitekturDITT TEAM OCH ARBETSPLATSDu kommer att ingå i Telge Energis interna IT-avdelning som idag består av 14 personer fördelat på två team. I ditt närmsta team finns andra utvecklare, en arkitekt och två förvaltare. IT-avdelningen arbetar agilt enligt Kan-ban med fyra veckors sprintar. Tjänsten är placerad på Telges kontor i Södertälje. Du erbjuds stora möjligheter att jobba remote större delen av din arbetstid.MER OM DIGVi söker dig som älskar programmering! Du trivs i samarbetet med andra och delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet. Du säkerställer så att arbetet fortlöper och lägger stor vikt vid att leverera med god kvalitet på utsatt tid. Vidare tar du ansvar från idé till leverans och uppföljning samt ser det som en självklarhet att vilja skapa produkter som förenklar både för interna medarbetare och för våra kunder. Slutligen är du en person gärna bidrar med egna initiativ för att förbättra arbetet.Teknikmässigt ser vi att du har tidigare erfarenhet av Frontend-utveckling och har använt Javascript och React. Du har tidigare arbetat utifrån ett agilt arbetssätt och är van att jobba nära verksamheten. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med testautomatisering är det ett plus! Meriterande är det även om du har tidigare erfarenhet av Azure DevOps och versionshantering i till exempel Git samt är van att jobba nära verksamheten.SÅ HÄR FÅR VI KONTAKTI den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-06-28Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-28Tng Group AB5832675