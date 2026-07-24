Frontend Lead React Native till Axfood IT
TNG Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-24
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eller i hela Sverige
Vill du använda din erfarenhet där den faktiskt märks i teamet, i tekniken och i vardagen? Välkommen till Axfood IT i Stockholm!
När någon skannar varor hemma, hämtar sin matkasse i ett skåp på väg hem eller får middagen levererad till dörren, är det funktionalitet som du och ditt team har byggt.Som Frontend Lead inom React Native kombinerar du hands-on utveckling med ett övergripande tekniskt ansvar som betyder att du ser till att frontendperspektivet finns med när nya initiativ tar form, när viktiga beslut fattas, och när vi bygger det som i sin tur blir verklighet i händerna på hundratusentals användare.
Vi erbjuder dig
Ett stort inflytande över den tekniska riktningen för våra appar
Modern utveckling i React Native med hög grad av nyutveckling
Ett varmt, prestigelöst och tekniskt starkt team som gärna delar kunskap och löser svåra problem tillsammans
Det här gör du hos oss
Du har det tekniska ledarskapet för våra appar och arbetar nära frontendutvecklare, backendutvecklare, UX-designers, QA-specialister, arkitekter och Product Owners. Ungefär halva din tid utvecklar du själv. Resten lägger du på att driva tekniska frågor, skapa struktur och hjälpa teamet att fatta väl avvägda beslut. För dig innebär det att du:
Utvecklar och vidareutvecklar mobilfunktionalitet i React Native
Driver tekniska diskussioner och omsätter idéer till hållbara lösningar
Samarbetar nära backendteam kring API:er och integrationer
Förbättrar kodkvalitet, testning, prestanda och säkerhet
Bidrar i planering, estimering och teknisk prioritering
Vi bygger successivt upp ett dedikerat backend-for-frontend-lager, vilket ger dig och teamet möjligheter att på sikt påverka hur våra appar och API:er samspelar.
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av vår e-handelsorganisation. Här arbetar vi nära verksamheten och har stort inflytande över hur våra e-handelsspecifika lösningar utformas tekniskt. Många initiativ drivs i samarbete med andra delar av Axfood, men det finns också ett utrymme att påverka, fatta egna beslut och driva lösningar framåt. Det märks i vardagen. Om du ser ett bättre sätt att lösa något får du ofta möjlighet att påverka både vägval och genomförande.
I appteamet arbetar du tillsammans med frontend- och backendutvecklare, QA, UX, kravanalytiker, Product Owner och Scrum Master. Teamet är litet, erfaret och väl sammansvetsat, med en gemensam stolthet i det vi bygger. Många har valt att stanna länge, inte bara för att produkterna är tekniskt spännande, utan för att de trivs med människorna de arbetar med varje dag.
Vi arbetar enligt en hybridpolicy och träffas 3 dagar i veckan på kontoret vid Torsplan i Stockholm.
Mer om dig
Du är en erfaren frontendutvecklare med flera års erfarenhet av apputveckling i React Native. Vi söker dig som redan har en leadroll, eller som är den person som andra naturligt vänder sig till när tekniska beslut ska fattas och något behöver drivas framåt. För att lyckas i rollen tror vi att du också:
Har erfarenhet av tekniskt komplexa miljöer med mycket funktionalitet, i en agil miljö med högt tempo och stort ansvar
Är van att skriva automatiserade tester
Är van att samarbeta med andra tekniska ledare (arkitekter och tech leads) och att förankrat och målmedvetet driva förändring
Det är meriterande om du har erfarenhet av e-handel, React eller backendutveckling. Som person är du stabil, ödmjuk och initiativtagande. Du har gott omdöme, skapar struktur och driver förändring på ett sätt som bygger förtroende och får andra (inom både tech och affär) att vilja följa med. Du kommunicerar tydligt och bygger förtroende i dina samarbeten.
Axfood IT AB gör bakgrundskontroll vid samtliga rekryteringar. Läs mer på Axfoods hemsida här: https://www.axfood.se/karriar/din-karriarvag/sa-gar-det-till-nar-du-soker-jobb-hos-oss/.
Vår rekryteringsprocess innehåller tester, intervjuer, bakgrundskontroll och ID-kontroll. Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod, men vi kommer be dig styrka din identitet i processens slutskede.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig konsult- och rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm (visa karta
)
113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Axfood IT Kontakt
Talent Business Partner
Mikaela Ströberg mikaela.stroberg@adadigital.se 0707615972 Jobbnummer
10010452