Front Office Supervisor - Hjortviken Country Club
ESS Hotel Group AB / Receptionistjobb / Härryda Visa alla receptionistjobb i Härryda
Hjortviken Country Club
Den nya destinationen Hjortviken är en del av familjen inom ESS Group. Här är vårt gemensamma mål tydligt - vi skapar stamgäster!
Destinationen man vill komma tillbaka till, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över. Vi lever våra värdeord i allt vi gör. När du jobbar hos oss är du en del av alla passionerade, professionella, lekfulla och personliga kollegor som skapar upplevelser i världsklass. En bit utanför Göteborg, med vidsträckt utsikt över Västra Nedsjön, ligger Sveriges fräschaste Country Club - Hjortviken Country Club. Här är det säsong året runt! -Unplug, explore & let's have a drink!- Hos oss njuter gästen av puls och stillhet i en härlig mix - tillsammans med kollegorna eller med älskade vänner och familj. Här kompletteras en helt unik destination med riktigt god mat, aktiviteter både inne och ute, möten i alla former, gott surr och kalla drinkar i Pool Cluben. Vår vision är att skapa magiska stunder och bestående minnen för våra gäster. Det vill du vara med på - eller hur? Därför söker vi nu dig som vill bli en del av ett fantastiskt och nytt resmål där det sociala, jordnära och genuina spelar huvudrollen. Låter detta som du? Välkommen till clubben och läs vidare! Vad är Hjortviken Country Club?
Hjortviken Country Club erbjuder ett brett spektra av upplevelser med två restauranger, 150 rum, sex barer, en Pool Club, samt inte minst vår ambitiösa mötes- och eventavdelning. Vår vision är att skapa magiska stunder och bestående minnen för våra gäster, genom att erbjuda upplevelser som överträffar förväntningarna. Här sker allt från det mindre men superviktiga ledningsgruppsmötet, den stora kick-offen för företaget, födelsedagsfesten eller den stora jubileumsmiddagen.
Om tjänsten
Som Front Office Shiftleader/Supervisor kommer du att vara en central del av vårt team och säkerställa att vår reception och gästservice alltid håller högsta möjliga standard. Du kommer att arbeta tillsammans med ditt team för att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster och bidra till att de känner sig välkomna och uppskattade från första stund.
Arbetsuppgifter:
• Ansvarar för den daglig verksamheten i receptionen - Säkerställa att alla teammedlemmar följer företagets riktlinjer och rutiner - Utbilda och introducera nya medarbetare - Hantering av gästfrågor och klagomål på ett professionellt och effektivt sätt - Bistå Front Office Manager med administrativa uppgifter - Leda med exempel från fronten genom att vara ett hospitality- och serviceproffs - Samarbeta med andra avdelningar för att optimera gästupplevelsen
Vi söker dig som:
För att lyckas i rollen som Front Office Supervisor tror vi att du är en person med stark ledarskapsförmåga och ett genuint intresse för att skapa positiva gästupplevelser. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en förmåga att motivera och inspirera ditt team.
Kvalifikationer:
• Minst 2 års erfarenhet inom hotell eller hotellreception - Erfarenhet av ledarskap eller liknande roll är meriterande men inget krav - Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift - Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt i en dynamisk miljö - Stark känsla för service och hospitality samt stort gästfokus - Goda datakunskaper och erfarenhet av PMS är en fördel
Vi erbjuder dig:
Som Front Office Supervisor på Hjortviken Country Club och ESS Group får du en spännande roll i ett företag som ständigt växer och utvecklas. Du kommer att vara en del av ett fantastiskt team och vi erbjuder goda möjligheter till internutbildningar och personlig utveckling. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet!
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag är 1 oktober 2025.
Tillträde och lön:
Lön enligt avtal och tillsvidareanställning med omfattning 100%. Dag och kväll, vardagar och helg. Natt vid behov. Tillträde efter överenskommelse.
