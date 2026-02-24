Front Office Manager till Jacyz Hotel & Resort
Personlig, professionell, lekfull och passionerad? Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för våra gäster och kollegor?
Perfekt! Då är du den vi söker. Vi lever våra värdeord varje dag, i varje handling, i varje möte och det är det som gör oss till det vi är tillsammans - ESS.
Som Front Office Manager på Jacy'z Hotel & Resort är du navet i gästupplevelsen från det ögonblick gästen kliver in tills hen lämnar. Du leder receptionsteamet, säkerställer smidiga in- och utcheckningar, hanterar bokningar och skapar en välkomnande, personlig och professionell atmosfär som får våra gäster att vilja komma tillbaka, vi vill nämligen skapa stamgäster.
Vad får du i huvudsak göra för roligt hos oss?
Operativt ledarskap - Leda och coacha receptionsteamet från golvet för att leverera konsekvent hög service, driva dagliga rutiner och säkerställa att alla gästmöten präglas av våra värdeord: Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig.
Gästupplevelse - Ansvara för att varje gäst möts med snabb, varm och proaktiv service. Hantera klagomål och särskilda önskemål på ett lösningsorienterat sätt för att skapa minnen i världsklass.
Reception & bokningar - Överse reservationer, in- och utcheckningar, fakturering och betalningsrutiner. Optimera kapacitetsutnyttjande tillsammans med Revenue/Reservations.
Personal & schemaläggning - Ansvara för bemanning och arbetsfördelning, rekrytering, introduktion av nya medarbetare samt uppföljning och utvecklingssamtal.
Samarbete - Arbeta nära Housekeeping, F&B, Event och övriga avdelningar för att säkerställa ett sömlöst flöde och upplevelse för gästerna.
Rapportering & administration - Upprätta dagliga rapporter, följa upp nyckeltal och föreslå förbättringar för att nå uppsatta mål.
Vem hoppas vi att du är?
Du är en trygg och närvarande ledare med ett genuint intresse för människor och service. Du arbetar strukturerat, är flexibel och trivs i en dynamisk miljö där tempo och variation är vardag. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer. Du bidrar till en positiv stämning i teamet och är inte rädd för att rycka in där det behövs.
Detta ser vi som extra viktigt:
Relevant erfarenhet från hotellreception eller front office, gärna i ledande befattning (minst 2-3 år)
God förståelse för bokningssystem och kassahantering (erfarenhet av Visbook, Opera, Millennium eller liknande är meriterande)
Utvecklad servicekänsla och vana att hantera hög arbetsbelastning
Stark kommunikativ förmåga i svenska och engelska, fler språk är meriterande
Erfarenhet av schemaläggning, personalansvar och coachning
Flexibilitet vad gäller arbetstider; kvällar, helger och högtider förekommer
Anställningsform: Heltid 100%
Tillträde: Så snart rätt person hittats
Lön: Enligt avtal
Arbetstider: Varierande skift med helg och kvällstjänstgöring
Om processen:
Vi genomför intervjuer löpande. Sista ansökningsdag är den 13 mars. Vi ser gärna att du bifogar CV och ett personligt brev där du beskriver varför du vill arbeta hos oss på Jacy'z och hur du ser att du kan bidra till vår fantastiska hotell.
Hos oss får du en arbetsplats med tydliga utvecklingsmöjligheter inom Jacy'z och ESS Group. Vi erbjuder intern utbildning, möjligheter till karriärutveckling, fina personalförmåner, friskvårdsbidrag och ett engagerat team som brinner för att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster.
