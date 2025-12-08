Front Office/Kundtjänst AudioNova Eslöv (vikariat, deltid 50%)
Sonova Audiological Care Sweden AB / Kundservicejobb / Eslöv Visa alla kundservicejobb i Eslöv
2025-12-08
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sonova Audiological Care Sweden AB i Eslöv
, Lund
, Staffanstorp
, Malmö
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Är du redo att forma morgondagens hörselvård? Tillsammans med våra duktiga ledare kan vi erbjuda dig personlig utveckling med löfte om en individuell utvecklingsplan som du är med och driver. Om du gillar att arbeta i en professionell och informell miljö, läs vidare nedan.
AudioNova söker en Front Office som är intresserad av att, tillsammans med nuvarande Front Office, arbeta med kundmottagning i butik på vår mottagning i Eslöv. Rollen har en stor betydelse för mottagningen och därför är det en viktig roll att axla. Vill du vara en del i vår framgång och trivsel?
Om rollen
Tjänsten är en vikariatsanställning, deltid 50%, med arbetstider måndag-fredag kl. 12:30 - 16:30.
Rollen som Front Office hos AudioNova är en härlig mix av att vara ansiktet utåt och leverera utomordentlig service till kunderna i vår butik, i kombination med att du även arbetar med administrativa uppgifter. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad och snabbt kan växla mellan arbetsuppgifter back office och ta hand om våra kunder över disk. Arbetet ställer krav på stark känsla för teamarbete med kunden i fokus.
Arbetet sker alltid i linje med gällande målsättningar och regler samt i linje med Sonovas värderingar WeCare, WeDriveInnovation, WeStriveForExcellence, WeTakeAccountability, WeBuildTheBestTeam.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kundmottagning
Telefonväxel
Bokningar
Fakturering
Kvittering och kassaarbete
Felsökning och enklare service av hörapparater och hjälpmedel
Om dig
Vi söker dig som har stark känsla för teamarbete och kan leverera god kundservice. Du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa goda relationer. Då vi ingår i en global koncern ser vi att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet från kundarbete, administration och telefonväxel, samt har en hög känsla för service. Det är också viktigt att kunna prioritera och arbeta mot såväl personliga som gemensamma mål.
Vidare förväntas att du självständigt kan prioritera och strukturera arbetsuppgifter samtidigt som du är en god teamkollega med krav på flexibilitet på både dig som person och i din roll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför jobba hos oss?
Trygg och flexibel anställning. Med kollektivavtal och andra förmåner som marknadsmässiga löner, avtalsenlig pension & försäkring, goda semestervillkor, EAP, generöst friskvårdsbidrag (för närvarande 4000kr/år), förmånsportal via Benifex, erbjuder vi flexibla arbetsvillkor.
Samhällsnytta. För ett liv utan begränsningar. I all sin verksamhet arbetar Sonova efter en vision om en värld där alla får uppleva hörselglädje och därmed lever ett liv utan begränsningar.
Omtanke. Vi har en genuin omtanke om varandra, våra kollegor och kunder.
Fokus. Vi har tydliga mål vi jobbar mot, med mycket frihet i våra roller.
Balans. Vi strävar efter att arbetsbördan är rimlig och att du får ihop livspusslet.
Personlig utveckling. Vi erbjuder alla våra medarbetare en utvecklingsplan samt vidareutbildning med stöd av LinkedIn Learning.
Starkt medarbetarengagemang. Vi erbjuder alla möjlighet att påverka och göra sin talan hörd i vår årliga medarbetarundersökning som vi följer upp med gemensamma åtgärder.
Kultur. Vi strävar efter att varje år mötas i det lilla som stora sociala rummet hos oss både lokalt och regionalt.
Vi jobbar målmedvetet med frågor som berör mångfald och jämställdhet och ser gärna att det även är en drivkraft för dig. Sonova vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-08Om företaget
Sonova Audiological Care Sweden AB driver hörselkedjan AudioNova, som de senaste åren har uppnått en marknadsledande position på den privata marknaden för hörapparater med 24 kliniker i landet.
AudioNova blev år 2016 en del av Sonova - en ledande tillverkare av hörapparater och marknadsledare inom trådlösa kommunikationssystem för audiologi.
Sonovas dotterbolag Sonova Audiological Care har global representation med fler än 3 500 hörselcentra runt om i världen. AudioNova erbjuder hörselrehabilitering, formgjutna hörselskydd, provar ut hörapparater samt tekniska hjälpmedel i våra kliniker. Hos oss kan du även få professionell service på din hörapparat och dina tillbehör. Vi strävar efter att alla ska ha en bra hörsel eftersom vi tror på att en bra hörsel skapar den bästa kontakten mellan människor.
I Sverige är vår målsättning att vara svenska folkets populäraste hörselkliniker. Våra rehabiliterande insatser enligt Hälso- och Sjukvårdslagen syftar till att ge, återge och skapa förutsättningar att leva ett självständigt liv med god livskvalitet och en fungerande kommunikation till kunder med hörselnedsättning.
Ansökan och information
Om du ser en potentiell matchning med din profil baserat på ovanstående, skynda dig att ansöka till tjänsten genom att:
Klicka på knappen "Ansök nu" och fyll i formuläret, samt bifoga ditt CV samt ett Personligt brev. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval så välkommen med din ansökan direkt! Tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten, kontakta Regional Sales Manager Thomas Ljungdahl via job@audionova.se
.
OBS, Ansökningar tas inte emot via mail.
Lycka till och varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Front Office Eslöv (vik)". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sonova Audiological Care Sweden AB
(org.nr 556570-9234)
Vasagatan 5 (visa karta
)
241 38 ESLÖV Arbetsplats
AudioNova Eslöv Jobbnummer
9633459