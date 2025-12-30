Front Office Crew - Home Hotel Bolinder Munktell - 50%
Nordic Choice Commercial Services AB / Receptionistjobb / Eskilstuna Visa alla receptionistjobb i Eskilstuna
2025-12-30
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Choice Commercial Services AB i Eskilstuna
, Västerås
, Håbo
, Södertälje
, Örebro
eller i hela Sverige
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en Front Office medarbetare till Home Hotel Bolinder Munktell Eskilstuna som vill bli en del av vår familj.
Som en del av Front Office-teamet på Home Hotel är du hjärtat i gästupplevelsen - du välkomnar, guidar och ser till att varje vistelse börjar och slutar på bästa sätt. Du skapar en varm och personlig atmosfär där gäster känner sig genuint hemma. Med din energi, ditt öga för detaljer och din naturliga förmåga att få människor att känna sig sedda och uppskattade, hjälper du till att göra varje vistelse speciell.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
• Välkomna varje gäst med ett varmt och personligt bemötande, så att deras första och sista intryck blir oförglömligt
• Hantera receptionens dagliga drift, från in- och utcheckning till bokningar och gästförfrågningar
• Vara gästernas självklara kontaktperson och erbjuda hjälp, rekommendationer och allt som bidrar till en hemtrevlig upplevelse
• Samarbeta med kollegor för att skapa en smidig och behaglig vistelse för alla gäster
Detta är en tillsvidare-/visstidsanställning på 50% med tillträde omgående. Tjänsten innefattar varierande arbetstider, mestadels kvällar och även helger. Nattjobb kan förekomma.
Är det dig vi söker?
• Du behöver vara minst 20 år då alkoholservering ingår
• Du tycker om att skapa personliga möten och har ett genuint intresse av att göra varje gästs vistelse unik
• Du är anpassningsbar, lösningsorienterad och tar dig an varje dag med en positiv inställning.
• Du arbetar självständigt och tar initiativ, samtidigt som du trivs med att vara en del av ett team som stöttar varandra.
Bonuspoäng för:
• Erfarenhet från hotellreception eller annan typ av kundservice
• Erfarenhet av Mews eller andra hotellbokningssystem
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
• En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
• Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
• Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
• Fyra gratis hotellnätter per år vid fast anställning
• 25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
• Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Home Hotel Bolinder Munktell Jobbnummer
9666259