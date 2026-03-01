Frivillig förstärkningsresurs - Personaltjänstspecialist
Västerås kommun / Administratörsjobb / Västerås
2026-03-01
Du är en del av samhällets frivilliga resurser vid kris- och höjd beredskap och bidrar med din erfarenhet av HR i ett sammanhang där tillit, samarbete och handlingskraft är avgörande.Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
Du ingår som HR-stöd i stab vid höjd beredskap och arbetar nära stabschef i situationer som snabbt kan förändras. Rollen innebär ett operativt ansvar där arbetsuppgifterna anpassas efter rådande läge och behov. Det kan till exempel innebära schemaläggning och personalplanering i pressade situationer, att tillämpa arbetsrätt, relevant juridik och personalrelaterade frågor som kräver snabba och välgrundade bedömningar. Du deltar aktivt i arbete utifrån olika kris- och hotscenarier, som till exempel samhällsstörningar, extremväder eller andra säkerhetshändelser och samverkar med andra funktioner och aktörer för att säkerställa ett samordnat och fungerande personalarbete.
Inför uppdraget genomgår du en obligatorisk fyradagars utbildning hos Personaltjänstförbundet. Utbildningen är framtagen specifikt för att förbereda dig för arbete i kris- och beredskapssituationer. Den omfattar bland annat värdegrundsarbete, krisarbete, samarbete i stab och uthållighet.
Som personaltjänstspecialist ingår du i Västerås stads Frivilliga beredskapsgrupp. Som en del av uppdraget genomgår du en obligatorisk grundutbildning som leds av staden tillsammans med Räddningstjänsten Mälardalen.
Din kompetens
Vi söker dig med erfarenhet inom HR-området, som har förmåga att kliva fram när det behövs. Du är trygg i din profession, har gott omdöme och arbetar strukturerat även när förutsättningarna snabbt förändras. Du har förmåga att hantera konflikter, är uthållig och flexibel i pressade och oförutsägbara situationer samt vågar agera och ta ansvar i nära samarbete med ledning och stab.
Formella kompetenser:
• Gedigen arbetslivserfarenhet av HR-arbete inom exempelvis arbetsrätt, schemaläggning, personalplanering
• Totalförsvarspliktig och svensk medborgare
• Inte krigsplacerad hos annan arbetsgivare eller verksamhet
• Boende inom pendlingsavstånd till Västerås stadshus, med inställelsetid om maximalt 90 minuter
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande kompetenser:
• Akademisk utbildning inom relevant område
• Erfarenhet av stabsarbete
Övrig information
Vi vill informera om att dina ansökningshandlingar kommer att vidarebefordras till Personaltjänstförbundet, som är involverade i urvalsprocessen och ansvarar för utbildningen.
Detta är ett frivilligt uppdrag och aktiveras endast vid kris eller höjd beredskap och genomförs vid behov som en förstärkningsresurs.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal.
Västerås stad, Stadsledningskontoret
Rekryterande chef
Andreas Weiborn andreas.weiborn@vasteras.se 021-39 14 71
