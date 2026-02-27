Frivårdsinspektörer till Frivården Norrköping/Linköping - semestervikariat
2026-02-27
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Frivården Norrköpings verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/norrkoping/#verksamhet
Och Frivården Linköpinghttps://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/linkoping/#verksamhetPubliceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk övervakning, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten.
I ditt arbete som semestervikarie hos oss kommer du genomföra flertalet arbetsuppgifter som ordinarie personal gör. Det kan till exempel vara att skriva utredningar och annan dokumentation, möta klienter för samtal och samverka med andra aktörer.
Vikariatet inleds med introduktion som är anpassat för dig och de arbetsuppgifter som du ska utföra. Under hela din anställningstid har du också tillgång till handledare och kollegor för stöd och vägledning i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Gymnasieexamen med slutbetyg.
* Akademiska studier exempelvis program med beteende-, samhällsvetenskaplig eller juridisk inriktning, socionomprogrammet eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B- körkort
Det är meriterande om du har:
* Akademisk examen (lägst kandidatnivå) exempelvis beteendevetare, jurist, socionom eller inom samhällsvetenskap, alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Aktuell och väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Aktuell erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
