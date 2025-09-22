Frivårdsinspektörer till frivården Falun
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården Södra Norrland omfattar Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län och har bemannade kontor i Östersund, Hudiksvall, Gävle och Falun. Frivården gör personutredningar och övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller är dömda till samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja/intensivövervakning. Frivården arbetar också med olika behandlingsprogram. Inom Frivården Södra Norrland arbetar ca 130 medarbetare och nio chefer med att minska klienters återfall i brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.
Frivården Falun ligger i centrala Falun och dess upptagningsområde är hela Dalarna. Kontoret består av ca 50 medarbetare. Kontoret är nyrenoverat och ombyggt till mer öppen kontorsmiljö.
Läs mer om frivårdens verksamhet på vår hemsida:https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/frivard/
I rollen som frivårdsinspektör ingår kvalitativt utredningsarbete, handläggning och beslutsförberedelser likväl som samtal och samverkan. Vi deltar i en aktiv och rättssäker myndighetsutövning samt tar ansvar i det säkerhetsarbete Frivården utför samt ser till Kriminalvårdens värdegrund. Frivårdens verksamhet ska uppfattas som tydlig och förutsägbar. Det uppnås bland annat genom att vi genomför arbetet på det sätt som vi bestämt och beskrivit. Frivårdens dubbla uppdrag, att både kontrollera men också stödja klienterna, är viktiga oavsett vilken roll man har inom frivårdens arbete.
Vi söker nu flera/fyra frivårdsinspektörer till Frivården Falun. Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter.
Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i programverksamhet samt att medverka i frigivningsförberedelser för klienter intagna på anstalt. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra personutredningar samt avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande behöver du ha ett gott omdöme och en god samarbetsförmåga. Vi ser att du som söker förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i dina ageranden och beslut. Vidare ser vi att du är initiativtagande och sätter igång aktiviteter.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen (lägst kandidatnivå) t.ex. beteendevetare, jurist, socionom eller inom samhällsvetenskap, alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
• Erfarenhet av utredningsarbete och bereda underlag till beslut.
• Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning inom offentlig verksamhet med myndighetsutövning.
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
