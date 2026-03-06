Frivårdsinspektör till frivården Östersund
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården södra Norrland omfattar Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län och har bemannade kontor i Östersund, Hudiksvall, Gävle och Falun. Frivården gör personutredningar och övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller är dömda till samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja/intensivövervakning. Frivården arbetar också med olika behandlingsprogram. Inom frivården södra Norrland arbetar ca 130 medarbetare och nio chefer med att minska klienters återfall i brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.
Läs mer om frivården Östersunds verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/ostersund/#verksamhet
Vi söker nu en frivårdsinspektör till Frivården Östersund där de specifika arbetsuppgifterna bestäms utifrån arbetsplatsens behov. Kontoret leds av två kriminalvårdsinspektörer och är indelade i två olika team bestående av utredare, koordinatorer (handläggare), programledare och två administratörer.
Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Frivårdens verksamhet ska uppfattas som tydlig och förutsägbar. Frivårdens dubbla uppdrag, att både kontrollera men också stödja klienterna, är viktiga oavsett vilken roll man har inom frivårdens arbete.
Som frivårdsinspektör arbetar du med frigivningsförberedelser för klienter intagna i anstalt, ansvarar för att villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning verkställer sin påföljd. Som frivårdsinspektör koordinerar man alla insatser i klientens verkställighetsplan, samverkan med andra interna samt externa aktörer sker. Strukturerade handläggarsamtal utifrån KBT används som arbetsmetod. I rollen ingår även att hantera uppkommen misskötsamhet av ådömd verkställighet.
Frivården ansvarar för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Utredningsarbete i form av risk- och behovsbedömningar, upprättande av planer för verkställighet samt avge personutredningar och yttranden till domstol där förslag på lämplig påföljd lämnas.
I arbetsuppgifterna ingår även tjänstgöring i Frivårdens Kontroll och Beredskap (FKB). Det innebär till exempel planerade och oplanerade besök i hemmet vid ungdomsövervakning, besök på arbetsplatser vid samhällstjänst samt kontroller av nykterhet för klienter med fotboja i hemmet. Dessa kontroller kan komma att utföras under kvällar och helger.
Frivården arbetar med ändamålsenliga öppettider vilket innebär att du vid ett tillfälle per månad har en förskjuten arbetstid med en och en halv timme och med arbetstid tom 18:12 istället för ordinarie 16:42.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande behöver du ha ett gott omdöme och en god samarbetsförmåga. Vi ser att du som söker förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i dina ageranden och beslut. Vidare ser vi att du är initiativtagande och sätter igång aktiviteter. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten:
* Akademisk examen (lägst kandidatnivå) t.ex. beteendevetare, jurist, socionom eller inom samhällsvetenskap, alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
* B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
* Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, socialt arbete, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
* Erfarenhet av utredningsarbete och bereda underlag till beslut.
* Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning inom offentlig verksamhet med myndighetsutövning.
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
