Frivårdsinspektör till Frivården Örebro - Kriminalvården, Frivården Örebro - Assistentjobb i Örebro

Prenumerera på nya jobb hos Kriminalvården, Frivården Örebro

Kriminalvården, Frivården Örebro / Assistentjobb / Örebro2020-08-25Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln.Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott att bryta den onda cirkeln.Läs mer om frivården Örebros verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/orebro/#verksamhet Kriminalvården, Region Mitt har verksamhet i Värmland, Närke, Västermanland och Södermanland. Verksamhetsområde frivården Örebro-Karlstad består av frivårdskontor i Örebro och Karlstad och vi söker nu frivårdsinspektör med placering i Örebro.2020-08-25Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter och klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, samhällstjänst och personutredningar. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Frivården arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter.På frivården i Örebro får du 30 nya kollegor och blir en del av ett härligt gäng frivårdsinspektörer och programledare. Arbetet är uppdelat på olika grupper som intensivövervakning, utredningsgrupp, fängelsegrupp, övervakningsgrupp och en programgrupp som leds av två kriminalvårdsinspektörer. Denna gång söker vi en medarbetare till övervakningsgruppen där du ansvarar för övervakning av klienter som villkorligt frigivits eller är dömda till skyddstillsyn.Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i programverksamhet samt att medverka i frigivningsförberedelser för klienter intagna på anstalt. I arbetsuppgifterna ingår även att avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd.Som frivårdsinspektör ska du kunna bedriva påverkans- och förändringsarbete i förhållande till det regelverk som styr verksamheten. I ditt yrkesutövande behöver du därför ha gott omdöme och integritet. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Som frivårdsinspektör tar du egna initiativ och levererar goda resultat. Du har god samarbetsförmåga och kan hantera en periodvis hög arbetsbelastning. Som person ser du möjligheter i förändringar och är flexibel att arbeta och utvecklas inom Frivårdens olika arbetsområden.KravAkademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, jurist, socionom eller inom det samhällsvetenskapliga områdetErfarenhet av arbete med ärendehandläggningGoda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skriftB-körkortMeriterandeArbetslivserfarenhet från Kriminalvårdens verksamhetsgrenarErfarenhet av utredning inom statlig myndighet eller annan offentlig organisationRelevanta språkkunskaperÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Måndag-fredag 08:00-16:42 flextid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse provanställning tillämpas.Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2020-09-15Kriminalvården, Frivården Örebro5333125