Frivårdsinspektör till Frivården Luleå
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2026-07-24
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården norra Norrland omfattar Västernorrlands-, Västerbottens- och Norrbottens län och har bemannade kontor i Luleå, Gällivare, Umeå och Sundsvall. Frivården gör personutredningar och övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller är dömda till samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja/intensivövervakning. Frivården arbetar också med olika behandlingsprogram, i Umeå och Sundsvall även på plats på närliggande anstalter. Inom frivården norra Norrland arbetar ca 180 medarbetare och 13 chefer med att minska klienters återfall i brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.
Resor i tjänsten förekommer då vi även bedriver verksamhet på våra kontor i Gällivare och Kiruna.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter.
Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i programverksamhet samt att medverka i frigivningsförberedelser för klienter intagna på anstalt. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra personutredningar samt avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd.Kvalifikationer
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. Som frivårdsinspektör behöver du ha god samarbetsförmåga och kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter och har ett gott omdöme.
Den person vi söker behöver vara lugn och stabil, med förmågan att möta det klientel vi arbetar med på ett respektfullt och professionellt sätt. Att vara lugn och trygg i sig själv är en avgörande egenskap. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande
värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är
utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och
grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, jurist, socionom eller inom samhällsvetenskap alternativt annan akademisk utbildning (180hp) i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
B-körkort (resor förekommer i tjänsten).
Det är även meriterande med:
Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning inom offentlig verksamhet med myndighetsutövning.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Sundsbacken 6B (visa karta
)
972 42 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
F Luleå Kontakt
Alicia Larsson Berg (OFR) 090-6955817 Jobbnummer
10010571