Frivårdsinspektör till Frivården Kristianstad
2025-08-25
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om frivården Kristianstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/kristianstad/#verksamhetPubliceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter.
Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i programverksamhet samt att medverka i frigivningsförberedelser för klienter intagna på anstalt. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra personutredningar samt avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och trivs med att arbeta strukturerat utifrån lagstiftning. Du är bekväm i klientnära samtal och har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. För arbetet som frivårdsinspektör krävs att du har en god omdömesförmåga, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, såväl som att du har en god förmåga att samarbeta. Som person är du flexibel, engagerad, ser möjligheterna i arbetet och har ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du har god förmåga att prioritera även under perioder med högre arbetsbelastning.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, socionom, kriminolog, samhällsvetare eller jurist alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, klientnära arbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Erfarenhet av myndighethetsutövning
• Erfarenhet av utredningsarbete med inriktning risk- och behovsbedömningar
• Erfarenhet av arbete med dokumentation och ärendehandläggning
• Erfarenhet av säkerhetsarbete
• Relevanta språkkunskaper
• B-körkort
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Intervjuer är planerade att hållas den 18e, 19e och 26e september.
