Frivårdsinspektör till Frivården Kalmar
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2026-07-26
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter.
Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i programverksamhet samt att medverka i frigivningsförberedelser för klienter intagna på anstalt. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra personutredningar samt avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ha ett gott omdöme och integritet. Som frivårdsinspektör behöver du ha god samarbetsförmåga och kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, jurist, socionom eller inom samhällsvetenskap alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
B-körkort
Det är även meriterande med:
Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning
Erfarenhet av utredningsarbete
Erfarenhet av arbete med verkställighetsplanering
Erfarenhet av arbete med KBT-baserade insatser
Erfarenhet av KrimStics
Erfarenhet av att arbeta med MI (Motiverande samtal)
Arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning
Relevanta språkkunskaperÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Södra Malmgatan (visa karta
)
392 49 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frivården Kalmar, Region Öst Jobbnummer
10011534