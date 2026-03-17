Frivårdsinspektör till frivården Hudiksvall
2026-03-17
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Frivården Södra Norrland omfattar Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län och har bemannade kontor i Östersund, Hudiksvall, Gävle och Falun. Frivården gör personutredningar och övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller är dömda till samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja/intensivövervakning. Frivården arbetar också med olika behandlingsprogram. Inom Frivården Södra Norrland arbetar ca 130 medarbetare och nio chefer med att minska klienters återfall i brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.
Läs mer om frivården Hudiksvalls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/hudiksvall/#verksamhet
Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Frivårdens verksamhet ska vara tydlig och förutsägbar, vilket uppnås genom att arbetet utförs enligt fastställda rutiner. Uppdraget är dubbelt: att både kontrollera och stödja klienter, oavsett roll inom verksamheten. Samverkan med andra samhällsaktörer är central för att säkerställa att klienter får rätt stöd. En viktig del av arbetet är att följa upp att den dömde följer sina villkor och att hantera avvikelser genom beslut och åtgärder inom myndighetsutövningen.
Som frivårdsinspektör arbetar du med klienter som är villkorligt frigivna eller dömda till skyddstillsyn. Arbetet bygger på samtalsmetodik med grund i kognitiv beteendeterapi och har fokus på motivation och förändring. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) och samhällstjänst. I arbetet ingår utredningar, risk- och behovsbedömningar samt planering av verkställighet. Inför rättegång görs personutredningar och yttranden till domstol.
Arbetet vid frivården Hudiksvall är organiserat i team som antingen arbetar med övervakning eller med utredning, planering, samhällstjänst och intensivövervakning. Kontoret bedriver även behandlingsprogram baserade på evidensbaserad praktik, främst kognitiv beteendeterapi och social inlärningsteori, inriktade på kriminalitet, våld, missbruk och relationsvåld. Erfarenhet av programledning är meriterande.
Tjänsten innefattar även arbete inom Frivårdens Kontroll och Beredskap (FKB), med exempelvis hembesök, arbetsplatsbesök och nykterhetskontroller. Arbetet innebär viss tjänstgöring kvällar och helger enligt schema samt senarelagd arbetstid en gång per månad till 18:12.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande behöver du ha ett gott omdöme och en god samarbetsförmåga. Vi ser att du som söker förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i dina ageranden och beslut. Vidare ser vi att du är initiativtagande och sätter igång aktiviteter. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta och att arbetsplatsen präglas av ett gemensamt ansvarstagande och god arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis som socionom, kriminolog, beteendevetare, jurist eller inom samhällsvetenskap alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Goda kunskaper i att använda svenska språket i såväl tal som skrift.
* B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
* Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård eller annan likvärdig myndighetsutövning såsom socialtjänst, eller annan klientnära motivations- och förändringsinriktad verksamhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Erfarenhet av förändringsinriktat arbete med KBT-baserade insatser.
* Erfarenhet av utredningsarbete bereda underlag till beslut.
* Utbildningar med behandlingsinriktning som Kriminalvården bedömer relevanta.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312367".
