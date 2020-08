Frivårdsinspektör till Frivården Göteborg - Kriminalvården, Frivården Göteborg - Assistentjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Kriminalvården, Frivården Göteborg

Kriminalvården, Frivården Göteborg / Assistentjobb / Göteborg2020-08-26Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln.Läs mer om frivården Göteborgs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/goteborg/#verksamhet Frivården ansvarar för personutredningar och verkställer olika påföljder som skyddstillsyn, intensivövervakning och samhällstjänst. Frivården Göteborg arbetar enligt Kriminalvårdens vision Bättre ut. På Frivården Göteborg arbetar idag cirka 120 personer, med ett upptagningsområde innefattande kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö.2020-08-26Vi söker dig som trivs med att arbeta strukturerat utifrån lagstiftning, är bekväm i ett klientnära arbete som består av både myndighetsutövning och evidensbaserade insatser för att förebygga återfall i brott.På frivården Göteborg är arbetet organiserat i grupper där man arbetar specialiserat med exempelvis:personutredningar och göra yttranden till domstol där du föreslår lämplig påföljd,klienter som är villkorligt frigivna eller dömda till skyddstillsyn som står under övervakningintensivövervakning med elektronisk kontroll s.k. fotbojaklienter dömda till samhällstjänstförberedelser inför klientens frigivning från anstaltmotivations- och behandlingsprogramSom frivårdsinspektör har du eget ansvar för dina ärenden och har mycket klientkontakt i det dagliga arbetet, du genomför risk- och behovsbedömningar samt upprättar planer för klientens tid i kriminalvård. En stor del av dagens frivårdsarbete bedrivs enligt metoden KRIMSTICS, som är ett arbetssätt som kombinerar strukturerade riskbedömningar med en samtalsmetod som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Administration och dokumentation ingår i arbetet.Vi har en erfaren personalgrupp, vi tror på att mångfald och olika erfarenheter bidrar till att utveckla verksamheten. Därför vill vi att du som söker har en kandidatexamen inom kriminologi, juridik, socialt arbete eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig tillsammans med ett par års relevant arbetslivserfarenhet exempelvis från socialt behandlings- och utredningsarbete, myndighetsutövning eller frivårdsarbete.Du som söker har goda kunskaper i att använda svenska språket i såväl tal som skrift och har en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.Lägst kandidatexamen inom kriminologi, juridik, socialt arbete eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdigGoda kunskaper i att använda svenska språket i såväl tal som skriftMeriterande:Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevant områdeErfarenhet av frivårdsarbeteErfarenhet av rättsväsendet och målgrupp.Erfarenhet av socialt behandlings- och utredningsarbeteErfarenhet av myndighetsutövning.Erfarenhet av arbete med dokumentation och ärendehandläggning.För arbetet som frivårdsinspektör krävs att du har en god omdömesförmåga, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, såväl som att du har en god förmåga att samarbeta.Som person är du engagerad och ser möjligheterna i arbetet, har ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du är stabil, tydlig i ditt sätt att kommunicera och kan sätta gränser inom ramen för uppdraget.För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Utöver formella kompetenser lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.IntervjuerÖVRIGTIntervjuer är planerade vecka 39 och 40. Kallelse till intervju sker via mail.Vi erbjuder en arbetsplats som har en trygg och god arbetsmiljö med medarbetare som har varierande kompetenser och erfarenheter. Vår personalgrupp består av ca. 25 procent män.Vi arbetar i lokaler som är placerade i centrala Göteborg och erbjuder medarbetarförmåner såsom handledning, flextid, friskvårdsbidrag, interna utbildningar m.m.Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.Registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Månadslön Kriminalvården tillämpar individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-09-16Kriminalvården, Frivården Göteborg5334626