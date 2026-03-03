Frivården Halland och Västra Götaland söker underrättelseoperatör
2026-03-03
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
, Göteborg
, Borås
, Skövde
, Halmstad
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som underrättelseoperatör i Kriminalvården handlar i huvudsak om att inhämta, sammanställa, värdera och analysera information i syfte att förbättra bedömningen av klienter ur risk- och säkerhetsperspektiv. Du arbetar aktivt och självständigt och tar fram underrättelseprodukter och underlag som bidrar till att öka kvaliteten i den operativa verksamheten. Du kommer att arbeta tillsammans med den lokala säkerhetsfunktionen och ha såväl lokalt, regionalt och centralt formulerade uppdrag. Du kan även komma att få ansvarsområden utanför det egna verksamhetsområdet. Frivården Halland och Västra Götaland har kontor i Borås, Halmstad, Skövde och Vänersborg, du kommer att ha placering på ett av dessa kontor men arbeta över hela verksamhetsområdet varför resor förekommer i tjänsten. I arbetsuppgifterna ingår även samarbete med andra myndigheter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse och engagemang för informationssäkerhet samt säkerhets- och underrättelsefrågor. Du har god analytisk förmåga och tar ansvar för din uppgift för att uppnå önskat resultat. Dina beslut grundas på korrekta avvägningar och du agerar alltid med verksamhetens bästa i fokus. Då du kommer att ha mycket kontakter, såväl internt som externt, är det av stor vikt att du har god kommunikationsförmåga såväl som god samarbetsförmåga och förstår vikten av goda yrkesmässiga relationer i alla sammanhang.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
• Flerårig relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis underrättelse eller annan arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Goda IT-kunskaper
• God förmåga att strukturera information och placera den i en rätt kontext med väl avvägda slutsatser
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Välmeriterad tjänstgöring inom en underrättelsefunktion som motsvarar de behov vi har för denna tjänst
• Erfarenhet från Kriminalvårdens verksamhet eller från annan del av rättsväsendet
• Relevant högskoleutbildning, företrädesvis inom statsvetenskap, beteendevetenskap, teknik, juridik eller pedagogik
• Utbildning inom underrättelseverksamhet
• God kommunikationsförmåga, stor vikt kommer att läggas vid hur pass pedagogiskt och tydligt du har förmåga att uttrycka dig.
• Erfarenhet av intern och extern samverkan samt god kännedom om samverkande myndigheters uppdrag
• Erfarenhet av arbete i relationsdatabaser
• Övriga relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning på:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
I anställningen ingår en obligatorisk utbildning, den kan komma att genomföras på annan ort.
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning och ökad mångfald.
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag och försäljare av rekryteringsannonser, Kriminalvården har upphandlade avtal.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag och försäljare av rekryteringsannonser, Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310089". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Frivård Halland/Västra Götaland Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Johan Stigborg 035-2950228 Jobbnummer
9775244