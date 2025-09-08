Fritidsutvecklare till Kultur- och Fritidsförvaltningen
2025-09-08
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!
När man jobbar på Kultur- och fritidsförvaltningen har man antagligen några av de roligaste och viktigaste jobben inom kommunen. Vi får jobba med det som invånarna själva väljer att göra på sin fria tid, det som förgyller vardagen och får människor att utvecklas och må bra. Det handlar om att möjliggöra en aktiv fritid med bredd och spets inom kultur- och fritidsområdet. Vi hjälper till att göra Växjö till en härlig plats att bo, leva och verka i. Vi bidrar till en god folkhälsa och vi skapar sammanhang för människor att mötas och utvecklas i.
Förvaltningens uppdrag är att säkerställa att behovet av fritids- och kulturverksamhet tillgodoses i det växande Växjö, och att invånarnas delaktighet i olika kultur- och fritidsverksamheter ökar. Tillgång till fritids- och kulturutbudet i kommunen ska vara en rättighet för alla.
Vill du vara med och utveckla Växjös föreningsliv?
Vi söker en Fritidsutvecklare som brinner för fysisk aktivitet, rörelse och föreningslivets betydelse i samhället. Hos oss på Kultur- och fritidsförvaltningen får du en viktig roll i att skapa förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för Växjös invånare.
I rollen arbetar du nära föreningar och stöttar dem i deras utveckling exempelvis inom värdegrundsarbete, certifiering och kvalitetssäkring. Du bygger nätverk, skapar goda relationer och bidrar till att fler invånare kommer i rörelse. Du handlägger föreningsstöd, ansvarar för bokning av anläggningar och deltar i strategisk planering för framtida behov.
Du blir en del av ett engagerat team som arbetar med att aktivera kommunens invånare, utveckla föreningslivet och skapa hållbara strukturer för framtiden. Här får du möjlighet att påverka, driva förändring och göra skillnad varje dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har eftergymnasial utbildning inom t.ex. folkhälsa, Coaching & Sport Management eller liknande
• Har erfarenhet av föreningslivets villkor, gärna som ledare eller styrelsemedlem
• Är serviceinriktad, lösningsfokuserad och gillar att driva utveckling
• Har god administrativ och kommunikativ förmåga
Trivs med digitala verktyg och varierade arbetsuppgifter
