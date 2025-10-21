Fritidsutvecklare
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
På kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar vi för bland annat bibliotek, fritidsgårdar, Ungdomshuset UNIK, Kalmar Kulturskola, Kulturhuset Strömmen, Kalmar Teater och Kalmar Sportcenter samt flera andra idrottsanläggningar. I vårt arbete strävar efter att ge invånare, kulturaktörer och föreningsliv bästa förutsättning till att ge och uppleva en lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid.
Enheten idrott och förening ansvarar för kultur- och fritidsförvaltningens utvecklingsfrågor inom idrotts- och fritidsområdet. Enheten ansvarar också för bokningar och uthyrning av kommunens idrottsanläggningar, driver utvecklingsfrågor inom framtida idrotts- och spontanidrottsanläggningar, handlägger och hanterar föreningsstöd samt erbjuder stöd och service i olika former till föreningslivet.
Vi söker nu ytterligare en kollega till våra två fritidsutvecklare. Enheten Idrott- och förening kommer från 1 januari 2026 att slås ihop med enheten Anläggningar och service och bilda en ny större enhet med cirka 35 medarbetare.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att vara av varierande karaktär, men möten och kontakter med föreningslivet är alltid centralt. Du kommer att jobba med utvecklingsuppdrag, vilka ibland drivs i projektform.
Dina närmaste kollegor kommer att vara våra två fritidsutvecklare, våra två bokare, koordinatorn för dam- och flickidrott, anläggningsansvariga och vår projektsamordnare, som idag arbetar med anläggningsutvecklingsfrågor. Tillsammans kommer ni i denna grupp att driva utvecklingsfrågor, men även säkerställa det löpande arbete. Du kommer ha omfattande kontakt med det lokala föreningslivet, men även med andra intressenter och inte minst andra kommunala funktioner.
I arbetet som fritidsutvecklare ingår kvalificerade administrativa uppgifter, bland annat:
• Framtagning av underlag inför politiska beslut
• Genomföra analyser, statistikbehandling och rapportskrivning
• Handlägga föreningsbidrag och projektmedel
• Genomföra utredningsuppdrag
• Ta fram informationsmaterial och presentationer
• Planera och leda möten med föreningar och andra aktörer
I denna tjänst är också tanken att man ska lära sig grunderna i bokning och uthyrning av kommunens idrottsanläggningar, så att man kan vara en resurs och behjälplig vid särskilda arbetstoppar eller liknande på vår bokningscentral.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning eller annan likvärdig eftergymnasial utbildning, gärna med inriktning inom det idrottsvetenskapliga området.
Du har god kännedom kring föreningslivet, dess villkor och förutsättningar. Har du dokumenterad erfarenhet av arbete med eller inom föreningslivet, är denna merit värdefull. Erfarenhet av att skriva kvalificerade rapporter, driva utredningar och att ha jobbat med utvecklingsfrågor är ett krav. Vi förutsätter att du har erfarenhet av att jobba i projektform.
För att lyckas i rollen behöver du:
• Ha goda IT-kunskaper och lätt för att lära dig nya digitala system
• Mycket god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt
• Vara självgående och ta ansvar för ditt arbete
• Ha lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer
• Ha mycket god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
• Vara kreativ och ha ett förändringsorienterat synsätt
• Ta egna initiativ och driva arbetet framåt
• Ha god strategisk analysförmåga
B-körkort är ett krav
Meriterande är om du har tidigare erfarenheter av IT-systemet Rbok. Kunskap och förståelse om att arbeta i en politiskt styrd organisation är en fördel, men inget krav. Har du en social säkerhet, är serviceinriktad, tycker om att jobba mot uppsatta mål och med hög kvalitet, då är du garanterat intressant för oss!
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
