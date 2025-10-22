Fritidssamordnare-Fritidsstöd & utveckling
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle / Chefsjobb / Gävle Visa alla chefsjobb i Gävle
2025-10-22
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Livsmiljö Gävle i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.
Livsmiljö Gävle arbetar för att skapa en attraktiv, hållbar och välkomnande kommun. Hos oss får du engagerade kollegor, varierade arbetsdagar och möjlighet att påverka utvecklingen av Gävles fritids- och idrottsverksamheter.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla Gävles idrotts- och friluftsliv? Vi söker dig som brinner för idrott, friluftsliv och föreningsfrågor och som trivs i en roll där analys, struktur och samarbete går hand i hand. Vi söker nu en vikarierande fritidssamordnare till ett uppdrag med start i januari 2026 eller enligt överenskommelse och tom november 2026.
Som fritidssamordnare hos oss arbetar du med att utveckla, samordna och följa upp verksamheter kopplade till föreningsliv, idrott och friluftsliv. Du har ett brett uppdrag där du bland annat arbetar med:
* bidragshantering, statistik och uppföljning
* kvalitetsutveckling och utredningsarbete
* samordning mellan olika aktörer
* utveckling av rutiner, avtal och processer kopplade till fritidsområdet
Du kommer att ha många kontaktytor både inom kommunen och med föreningar, företag och privatpersoner. Rollen kräver förmåga att växla mellan administrativa uppgifter och strategiskt utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du har en högskole- universitetsutbildning inom idrottsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Du har erfarenhet av att arbeta i en samordnande roll inom föreningsliv, idrott, friluftsliv, bidragshantering eller idrottsanläggningar. Det är meriterande om du har arbetat inom offentlig sektor.
Du har:
* god vana av administrativa uppgifter och Officepaketet
* förmågan att planera, organisera och driva arbete mot uppsatta mål
* ett prestigelöst och samarbetsorienterat förhållningssätt
* lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
* en flexibel inställning till förändringar du ser möjligheter där andra ser hinder
Vi tror att du kommer trivas här om du:
* tycker om att bygga relationer och skapa goda samarbeten
* gillar att kombinera struktur med kreativ problemlösning
* vill bidra till att Gävle erbjuder ett rikt och tillgängligt fritidsliv för alla
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
Enhetschef Fritid
Ann Bylund ann.bylund@gavle.se Jobbnummer
9568113