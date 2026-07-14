Fritidspersonal sökes till Slottsparksskolan Täby
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2026-07-14
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Vill du göra skillnad? Just nu söker Slottsparksskolan två erfarna medarbetare till fritids med stort engagemang för fritidshemmets uppdrag.
Om jobbet
Slottsparksskolan är en F-3 skola i Täby med 225 elever. Skolan tillhör Näsbyparksskolans rektorsområde. Det är en omtyckt och välfungerande skola med ett högt söktryck. I skolans närområde finns fina omgivningar för utomhusverksamhet, både ängar, skog och strand. Läs gärna mer om skolan på vår hemsida https://www.taby.se/grundskolor/slottsparksskolan
På Slottsparksskolan är elevernas lärande och utveckling i fokus. Vi erbjuder eleverna en aktiv och meningsfull fritid och ett kvitto på det är att alla skolans elever är inskrivna på fritids.
Till läsårets start söker vi nu två positiva medarbetare som vill vara med och utveckla vår fina fritidsverksamhet. Båda tjänsterna är vikariat under ett år men det kan finnas möjlighet till förlängning.
Du kommer att samverka med lärare och annan fritidspersonal i en klass under skoltid. Under fritidstid samverkar du främst med fritidspersonal i din årskurs men också med hela fritidshemmet (F-3). Vi erbjuder dig både enskild planeringstid och planering i arbetslag.
Vem är du?
Vi vill att du som söker tjänsten:
Är barnskötare eller lärare mot fritidshem.
Har erfarenhet av att arbeta på fritids.
Är väl förtrogen med styrdokumenten och kan omsätta dessa i ett för eleverna meningsfullt lärande.
Arbetar aktivt för en skola där alla inkluderas i verksamheten.
Är en god ledare med tydlighet i kommunikation, mål och resultat.
Har lätt för att samarbeta och ett fint bemötande av kollegor, elever och vårdnadshavare.
Jobbet kräver både kreativitet och struktur och vi söker dig som kan driva projekt, enskilt och i grupp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 52 TÄBY Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Ombud Sveriges Skolledare
Gunnel Lerne gunnel.lerne@taby.se Jobbnummer
10002766