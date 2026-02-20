Fritidspedagog till särskild undervisningsgrupp
Kalmar kommun, Lindöskolan / Pedagogjobb / Kalmar Visa alla pedagogjobb i Kalmar
2026-02-20
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Lindöskolan i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Lindöskolan ligger naturskönt nästan mitt i staden. Vi har gångavstånd till havet, stadskärnan och den fantastiska naturen. Lindöskolan har ungefär 340 elever från förskoleklass till årskurs 6. Årskurs F-3 befinner sig i lokalerna på Lindövägen, medan årskurs 4-6 är lokaliserade på Gröndalsvägen.
Om en elev behöver mer stöd än vad hemskolan kan erbjuda finns kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper med särskild kompetens. De särskilda undervisningsgrupperna är placerade på grundskolor i kommunen och i höst startar ytterligare en grupp för förskoleklass till årskurs 3 samt fritidshem, placerad på Lindöskolan.
Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Vi söker dig som vill vara med och utforma och utveckla denna viktiga verksamhet.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som fritidspedagog i kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU) ansvar du för undervisningen tillsammans med övriga lärare i gruppen. Utöver att du har en viktig roll under elevernas skoldag, ansvarar du även för undervisningen och det pedagogiska arbetet på fritidshemmet. Du planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar verksamheten med elevernas lärande, trygghet och trivsel i fokus.
I uppdraget ingår en tät kontakt med vårdnadshavare och andra samarbetspartner för att möta elevens individuella behov. I arbetet har du tillgång till arbetslag och elevhälsa på skolan. Som stöd i uppdraget ingår kontinuerlig handledning av central elevhälsa. I uppstarten ges all personal en basutbildning och därefter ges kontinuerligt kompetensutveckling anpassad efter grupperna behov. Det sker kontinuerlig samverkan mellan de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna för att ständigt utveckla arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare mot fritidshem. Vi ser gärna att du är behörig att undervisa i något ämne, exempelvis idrott och hälsa. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du tar ansvar för uppgifter och kan organisera och prioritera dessa. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du är lugn, lyhörd och uppmärksam i ditt bemötande och har förmågan att se och ta tillvara olikheter. Vi ser gärna att du har god kunskap om och erfarenhet av att arbeta med NPF-pedagogik.
Du kan och vill arbeta tillsammans med andra människor och ser lagarbete som en självklarhet. Du kan skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. Som medarbetare tillför du entusiasm, energi och lust i arbetet. Du har förmåga att se verksamheten och eleven ur helhetsperspektiv. Innan anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306635". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Lindöskolan Kontakt
Rektor
Ann-Charlotte Nilsson 010-352 64 01 Jobbnummer
9753373