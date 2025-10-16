Fritidspedagog till Nyvångsskolan i Kävlinge kommun
2025-10-16
Publiceringsdatum2025-10-16Om tjänsten
Som fritidspedagog ansvarar du tillsammans med dina kollegor för planering, genomförande, reflektion och utvärdering av fritidsverksamheten.
Du erbjuder en stimulerande och utmanande undervisning genom aktiviteter som bidrar till elevernas utveckling och lärande och ger dem en meningsfull och rolig fritid. I rollen ingår också att komplettera den pedagogiska verksamheten i klassrummet. Tillsammans med ditt arbetslag skapar du goda lärmiljöer och möjligheter för ett kreativt lärande. Genom ett skapande, problemlösande och utforskande arbetssätt där lek och rörelse är en självklar del av undervisningen ger du eleverna möjlighet att lära sig på bästa sätt. Du är väl förankrad i rådande styrdokument och ansvarar för att skolan arbetar mot uppställda mål och för den pedagogiska utvecklingen framåt.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog eller lärare i fritidshem. I ditt arbete har du tydligt elevfokus, är engagerad i pedagogiskt utvecklingsarbete och ser möjligheter snarare än hinder. Du är en tydlig ledare som är målinriktad och tycker det är viktigt att ha en bra relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi tror också att du har en god samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera i både tal och skrift. Vidare ser vi gärna att du är van att arbeta med digitala verktyg och kommer med nya tankar och idéer till vår verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Nyvångsskolan är en F-6 skola belägen i centrala Löddeköpinge med närhet till natur. Skolan är byggd 2016 och utrustad med kreativa och stimulerande lärmiljöer, till gagn för elevernas kreativitet och möjligheter att utvecklas. Behörigheten på skolan är hög. Återkommande undersökningar visar på goda resultat. Vi tror på samverkan och det finns en stark vi-känsla. Genom elevernas delaktighet och inflytande i kunskapsutvecklingen samt kontinuerligt värdegrundsarbete vill vi att våra elever går vidare med hög måluppfyllsele och god värdegrund. Tillsammans skapar vi trivsel och kunniga elever!
Att förbättra kvalitén genom uppföljning, utvärdering och utveckling är grundläggande för oss. Det gör vi genom att kontinuerligt säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Vårt arbete utgår från ett kollegialt lärande och en delarkultur där vi regelbundet träffar kollegor för att säkerställa en god kvalitativ undervisning med eleven i fokus. Varje elev har en egen lärplatta, 1:1, och i samtliga klassrum finns teknisk utrustning som Smartboards och Apple-TV.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/195". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058) Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Nyvångsskolan Kontakt
Cecilia Mattsson Jagenheim 0709-739005 Jobbnummer
9560676